À venir sur Disney +

À venir dans le catalogue de Disney + : Lightyear le 3 août, She-Hulk : Attorney at law le 17. Deux autres nouveautés ont également été annoncées pour le mois de septembre : Andor, mini-série évoluant dans l'univers de Star Wars, et Cars On The road, dans laquelle on retrouve Flash McQueen et son complice Mater. Voici les bandes-annonces de ces titres à surveiller.