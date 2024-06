(Toronto) Un nouveau rapport sur les ondes radiophoniques canadiennes indique que la musique interprétée par des femmes est encore largement sous-représentée dans les stations musicales commerciales.

David Friend La Presse Canadienne

L’étude a examiné les 150 chansons les plus jouées entre 2013 et 2023, ainsi que tous les morceaux diffusés en 2023 sur les formats de radio populaires, notamment le top 40, la musique country et rock.

Elle a révélé que, quel que soit le format, les chansons des femmes – en particulier celles des femmes de couleur – étaient beaucoup moins jouées que celles des hommes.

Les femmes étaient les moins représentées sur les stations de rock, en particulier de hard rock, où elles n’ont reçu que 1,9 % de diffusion en moyenne en 2023.

Parmi les chansons phares des radios country, les femmes étaient diffusées 12,8 % du temps, soit deux chansons par heure.

L’étude partagée avec La Presse Canadienne avant sa publication lundi a été menée par la musicologue Jada Watson dans le cadre de son programme de recherche SongData, en partenariat avec le Centre national des Arts d’Ottawa et le groupe militant Women in Music Canada.