(Montréal) La chanteuse américaine Cyndi Lauper lancera sa tournée d’adieu à Montréal en octobre.

La Presse Canadienne

Lauper entamera une série de 23 spectacles au Centre Bell de Montréal le 18 octobre.

La tournée, intitulée Girls Just Wanna Have Fun, comme l’une de ses plus célèbres chansons, prévoit également un arrêt à Toronto le 20 octobre.

Elle se rendra ensuite aux quatre coins des États-Unis, avant de conclure la tournée à Chicago le 5 décembre.

La tournée coïncide avec le lancement d’un documentaire sur la carrière de l’artiste de 70 ans. Le long métrage The Canary Sings sera diffusé dès mardi sur la plateforme Paramount +.

La carrière de Cindy Lauper a explosé dans les années 1980, avec ses grands succès Time after Time et She Bops, chansons qu’elle a coécrites, et bien sûr Girls Just Want to Have Fun.

Elle a aussi contribué à la comédie musicale Kinky Boots, qui a remporté six prix Tony en 2013. Lauper était notamment allée cueillir le prix de la meilleure partition originale.

L’artiste a été intronisée au Panthéon des auteurs-compositeurs en 2015 et son album She’s so Unusual a été ajouté au Registre national des enregistrements de la Bibliothèque du Congrès en 2018.