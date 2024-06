Discrètement, DJ White Socks vient de lancer l’un des albums les plus singuliers de l’histoire du rap québécois.

D’abord, parce qu’il réunit la crème des MC d’ici, avec entre autres des chansons de Raccoon, d’Imposs, de 20some, de Mike Shabb, de RVLR Magz et de Jimmie D. L’œuvre s’exprime donc autant en français qu’en anglais.

Ensuite, parce qu’il s’agit bel et bien d’un album et non d’une compilation de pièces disparates. On y reviendra.

Extrait de Hoodie Officiel Freestyle

Le titre, Aequanimitas, est un mot latin qui se traduit par « équanimité », l’égalité d’âme, d’humeur. « C’est l’équilibre émotionnel », simplifie Christophe Jbeili, alias DJ White Socks.

Les rappeurs, dans leur résilience par rapport aux épreuves d’une carrière dans un milieu underground, font preuve d’équanimité. DJ White Socks

« Mon grand-père a écrit ce mot sur son épitaphe. Il était très équilibré, très contenu, comme mon père l’est également, puis comme j’ai tendance à l’être. C’est pour ça que je suis fan de Roc Marciano », ajoute-t-il en riant.

White Socks n’est pas aussi talentueux au micro et à la console que le rappeur de Long Island. Il sait toutefois ce qu’il aime et connaît les artistes capables de concocter la musique qu’il souhaite entendre. C’est armé de sa passion pour le hip-hop et de son carnet d’adresses qu’il a conçu son premier album.

Adolescent, il rappe au sein du Lupus Clan, qui réunissait des membres de LaF. Au bout de quelques années, White Socks estime qu’il lui manque « quelque chose de légitime à dire » et abandonne le projet d’album avec son frère. « Cette période m’a tout de même donné la piqûre durable pour le rap. […] J’avais envie de contribuer à la culture, alors j’ai acheté deux SL-1200 et un mixeur Pioneer afin de devenir DJ. Quand je suis rentré à l’UQAM, en 2016, j’ai lancé mon émission [Pôle hip-hop à CHOQ]. »

Réunir les deux solitudes

Grâce à celle-ci, à ses contributions à l’ancien site HHQc et à sa balado Mauvaise langue, White Socks rencontre une foule d’artistes. « J’ai des amis et des contacts dans plein de sous-milieux de la musique et, pour moi, ç’a toujours été un gros thrill de mettre en lien ceux qui d’emblée n’ont pas l’air d’avoir rapport ensemble. »

Cette philosophie a guidé la création d’Aequanimitas, dont il est le directeur artistique, ou curator, comme l’a popularisé Westside Gunn. « J’ai cette connaissance des artistes locaux et l’audace qui me permettent d’imaginer qu’ils peuvent se retrouver si on leur donne l’espace. Pour moi, c’est tout à fait logique d’avoir Imposs et JRed The Doctor sur le même album. Ils ont les mêmes bases, les mêmes racines musicales », explique l’idéateur de 29 ans.

La majorité de la production est assurée de main de maître par GenericTM, qui a déjà travaillé avec Eman, KNLO et SeinsSucrer. Ce dernier se retrouve d’ailleurs sur l’album, tout comme ses compatriotes francophones Nawfal et Lova.

Extrait de Jeune Fiori, de DJ White Socks (avec Lova)

Du côté anglophone, Aequanimitas bénéficie aussi de la présence de Mori$$ Regal et de Young Rose.

Extrait de Last Dinner, de DJ White Socks (avec Young Rose)

Je suis un jeune issu de l’immigration, donc, juste sur le plan identitaire, j’ai des liens avec plein de milieux différents. J’ai des amis francophones et anglophones. J’ai des amis pauvres, des amis riches. Le code switching et le principe de s’adapter à chaque contexte, c’est inné. Je voulais le représenter dans cet album, tout en gardant une certaine cohérence. DJ White Socks

« Je désirais créer une œuvre qui s’écoute de bout en bout, comme un film », poursuit-il.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Figure8 et DJ White Socks en studio

Les interludes produits par GenericTM et nomstks, dont ceux qui échantillonnent un livre audio de William Osler, ajoutent à la cohésion de l’ensemble, qui s’appuie sur des rythmes boom-bap et drumless. « Generic et Figure8 [qui a enregistré, mixé et matricé l’album] n’ont pas compté le temps qu’ils ont mis sur ce projet et j’en suis vraiment reconnaissant. »

« Christophe en fait tellement pour propager cette musique et cette culture, intervient Figure8, assis avec nous sur la terrasse de son studio. Je suis vraiment content de ne pas avoir laissé passer cette occasion. Plus ça avançait, plus je me rendais compte que ça valait la peine de donner tout ce temps, parce que je savais que le résultat serait incroyable. »

Rap Aequanimitas DJ White Socks Pôle Hip-Hop Records