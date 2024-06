Les Jonas Brothers seront en vedette lors du spectacle de la mi-temps du prochain match de la Coupe Grey, qui sera présenté à Vancouver.

La Presse Canadienne

La LCF et les Lions de la Colombie-Britannique ont confirmé conjointement l’information, lundi.

Le groupe pop-rock –– composé des frères Kevin, Joe et Nick Jonas — sera en spectacle pour la deuxième fois en près d’un an à Vancouver. Les Américains y avaient présenté un spectacle en novembre 2023 dans le cadre de leur tournée associée à la sortie de The Album.

Les Jonas Brothers ont vendu plus de 20 millions d’albums sur la planète.

Le match de la Coupe Grey aura lieu le 17 novembre au stade B. C. Place.

Le groupe punk Green Day a assuré le spectacle de la mi-temps lors du match de la Coupe Grey l’an dernier, lequel a été remporté 28-24 par les Alouettes de Montréal contre les Blue Bombers de Winnipeg au stade Tim Hortons de Hamilton.