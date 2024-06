Dans cette série, des comédiens parlent d’un rôle qu’ils n’ont pas décroché et imaginent comment cet engagement aurait changé leur carrière et leur vie

Rien n’arrive pour rien. Les cyniques diront qu’il s’agit d’une expression toute faite qu’on aime répéter pour garder espoir lorsqu’on traverse une épreuve. Mais Marie-Chantal Perron y croit. Vraiment. Elle a d’ailleurs toute une histoire pour justifier sa conviction.

Grâce à un rôle qu’elle n’a pas obtenu, elle a décroché celui auquel plusieurs générations de Québécois l’identifient : Mademoiselle C.

Nous sommes en 1999. Marie-Chantal Perron « capote » sur 24 poses, une pièce de Serge Boucher, mise en scène par René Richard Cyr, qu’elle voit au Théâtre d’Aujourd’hui. Elle envie ses comédiens d’y participer, dont Adèle Reinhardt, Guylaine Tremblay, Hugo Dubé, Louison Danis et Sylvain Bélanger.

Deux ans plus tard, alors qu’elle souffle ses 35 bougies, l’actrice apprend qu’une reprise sera montée, et pour une raison qu’elle ignore, Guylaine Tremblay ratera l’aventure. Contre toute attente, la compagnie Jean Duceppe l’appelle pour remplacer l’actrice. En bon québécois, Marie-Chantal Perron « capote ».

« Je suis folle, folle de joie ! Parce que pour moi, c’est une chance d’entrer chez Duceppe, une chance de faire partie d’une importante famille de théâtre qui joue dans des salles pleines. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La comédienne Marie-Chantal Perron

Jusqu’ici, tout baigne. Les premières répétitions approchent… mais revirement de situation (ou coup de théâtre, pour respecter la thématique) : Guylaine Tremblay peut reprendre le collier.

« Tout le monde est vraiment gentil avec moi, mais mon cœur est brisé, raconte Marie-Chantal Perron en entrevue. Je suis super triste. J’ai beaucoup, beaucoup de peine. »

La nouvelle est difficile à digérer. Pendant trois semaines, la comédienne sombre… jusqu’à ce qu’elle reçoive une convocation d’audition pour l’adaptation au cinéma d’une série de romans de Dominique Demers à propos d’une professeure suppléante aux techniques pédagogiques peu orthodoxes.

Tout le monde (ou presque) connaît la suite : Marie-Chantal Perron remporte la mise, et jouera l’étrange mais touchante héroïne dans deux films à succès réalisés par Richard Ciupka, le premier (La mystérieuse Mademoiselle C) en 2002, le second (L’incomparable Mademoiselle C) en 2004.

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE Marie-Chantal Perron dans La mystérieuse Mademoiselle C

Deux décennies plus tard, l’actrice entend encore parler de l’enseignante. Et pas seulement parce que Crave relaie les longs métrages. Le personnage résonne toujours autant parce qu’il véhicule des valeurs actuelles, comme l’unicité et l’amabilité, estime son interprète.

« Si j’avais joué dans 24 poses, je n’aurais jamais pu faire Mademoiselle C. C’était un lead dans un film. J’étais en tournage tous les jours, du matin jusqu’au soir. »

Gérer les passages à vide

Marie-Chantal Perron a souvent raconté cette anecdote aux jeunes acteurs et actrices qu’elle côtoie, particulièrement lorsqu’ils viennent d’apprendre une mauvaise nouvelle sur le plan professionnel. « Des fois, c’est difficile à concevoir, mais le vent peut tourner bien, bien vite », insiste-t-elle.

Comme ses collègues, la comédienne a essuyé plusieurs refus depuis ses débuts, en 1992. Certains font plus mal que d’autres, explique-t-elle. Ceux qui surviennent en plein cœur d’une période creuse nous heurtent particulièrement. « La pilule passe mieux quand tu travailles beaucoup, disons. »

« Il y a des passages à vide dans notre métier, poursuit-elle. Ils sont parfois difficiles à gérer. Ça demande d’avoir les reins solides, de bons amis, et surtout, une énorme confiance en soi. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La comédienne Marie-Chantal Perron

C’est facile d’avoir confiance quand ton métier te gave de projets et quand tu joues dans plein d’affaires… Mais quand c’est le désert, quand tu n’es pas à la mode, tu as quand même une valeur. Il faut se le rappeler. Marie-Chantal Perron

Au fil des années, Marie-Chantal Perron a appris à naviguer entre les récifs. Son expérience l’aide aujourd’hui à gérer les coups durs. « L’humain est tellement bien fait. On rebondit vite. Quand tu apprends une mauvaise nouvelle, il y a peut-être deux ou trois jours plus difficiles, où tu as juste le goût de boire des shooters et d’être comme : “C’est d’la marde !” C’est correct. Mais tu dois rapidement te concentrer sur autre chose. Sinon, c’est trop douloureux. Ça n’a pas de sens. Tu ne peux pas faire ce métier en comptant les fois où tu t’es fait dire non. Sauf si tu t’en sers comme carburant, du genre : “Ce n’est pas parce qu’une porte s’est fermée que je vais m’arrêter.” »

La « pétillante »

Un qualificatif revient immanquablement lorsqu’on demande à monsieur et madame Tout-le-Monde de décrire Marie-Chantal Perron : pétillante. La comédienne l’est spécialement en entrevue. Sa vivacité est aussi contagieuse qu’indéniable, du premier « Allô ! » jusqu’aux salutations d’usage.

Au cours des dernières années, Marie-Chantal Perron a défendu plusieurs rôles dramatiques au petit écran, notamment dans Alertes, Les bracelets rouges, À cœur battant et Cerebrum. Mais pendant longtemps, son image de fille joviale et pétulante l’a cantonnée dans certains types de rôles.

« Dans ma trentaine, j’ai joué dans beaucoup de comédies. Parce que j’ai du sparkle [étincelle], j’ai une énergie assez loufoque… »

« Des fois, j’avais envie de dire : “Je l’ai fait cent fois !” Mais j’allais quand même aux auditions, par humilité, et parce que j’allais peut-être rencontrer quelqu’un qui allait, éventuellement, m’offrir la chance de faire autre chose. »

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Marie-Chantal Perron, en 1999, avec ses partenaires de jeu d’Histoires de filles, Catherine Lachance, Nathalie Mallette et Guylaine Tremblay

Pour Marie-Chantal Perron, le vent a commencé à tourner au milieu des années 2000, lorsqu’elle a été convoquée aux auditions de Nos étés, une série historique diffusée à TVA. Son audition pour Unité 9, en 2015, s’est également avérée déterminante. Au départ, l’actrice était surprise d’être mise à l’essai pour interpréter Madeleine Tessier, une gardienne de prison très stricte.

« J’étais comme : “Je ne peux pas faire une madame qui a l’air super sévère ! J’ai l’air de Mickey Mouse à côté d’elle !” Mais j’ai auditionné. Parce que c’est vraiment cool d’être appelée pour quelque chose de nouveau. C’est le fun d’arriver du champ gauche. »