Parmi tous les livres qui sont arrivés récemment en librairie, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

Un carnet oublié, Virginia Pesemapeo Bordeleau

Deux nouveaux livres viennent de paraître dans la collection Solstice des Éditions Hannenorak pour souligner l’initiative En juin, je lis autochtone : Un carnet oublié, de Virginia Pesemapeo Bordeleau, et L’homme aux deux visages, d’Isabelle Picard. Dans les deux cas, il s’agit de longues nouvelles ; la première revisite l’image de la kokum avec l’histoire d’une aînée qui replonge dans sa vie en relisant un vieux carnet où elle avait consigné toutes ses aventures amoureuses de voyage. La seconde raconte le retour d’un écrivain dépressif dans sa communauté autochtone, qu’il avait quittée pour la métropole.

Un carnet oublié Virginia Pesemapeo Bordeleau Hannenorak 36 pages

Katie, Michael McDowell

L’auteur aujourd’hui disparu des Aiguilles d’or et de la série Blackwater nous entraîne dans le New Jersey du XIXe siècle, ainsi qu’à New York et à Boston, dans un duel sanglant entre deux femmes qui cherchent à protéger les intérêts de leur famille. Un thriller victorien, pour les amateurs de romans noirs qui nous immergent dans d’autres époques.

Katie Michael McDowell (traduit par Jean Szlamowicz) Alto 508 pages

Le réseau, John Grisham

Voilà une lecture incontournable pour ceux qui ont aimé le célèbre roman adapté au cinéma avec Tom Cruise La firme. Quinze ans ont passé depuis et l’avocat Mitch McDeere vit avec sa femme à Manhattan, où il est associé dans un grand cabinet international. Lors d’un voyage en Libye, la fille de son partenaire est kidnappée par des extrémistes qui exigent une rançon pour la libérer. Mitch se retrouve alors au centre d’un complot aux implications mondiales qui mettra de nouveau en danger ses collègues, ses amis et sa famille.

Le réseau John Grisham (traduit par Dominique Defert) JC Lattès 336 pages

7 m⁠2, Jussi Adler-Olsen

Dans ce 10e titre mettant en vedette l’inspecteur Carl Morck, le célèbre enquêteur danois se retrouve en prison, où des surveillants corrompus et des prisonniers cherchent à le tuer coûte que coûte. Ses précieux acolytes mettent alors tout en œuvre pour le libérer avant qu’il ne soit trop tard.

7 m2 Jussi Adler-Olsen Albin Michel 622 pages

La femme papillon, J. L. Blanchard

Lecture toute destinée pour l’été, cette quatrième enquête des policiers québécois Bonneau et Lamouche – qu’on aime bien pour leurs échanges toujours saupoudrés d’humour – voyage jusqu’en France, sur les traces d’une mystérieuse organisation aux allures de secte. Et juste à temps pour les vacances, leurs deuxième et troisième enquêtes (Les os de la méduse et La constellation du chat) viennent tout juste de paraître en format poche dans la collection Biblio Fides.

La femme papillon J. L. Blanchard Fides 376 pages

La pouponnière d’Himmler, Caroline de Mulder

Ce roman reconstitue dans sa réalité historique la première maternité nazie, mise sur pied en Bavière, en 1944. On y entre par le point de vue de deux femmes, une jeune Française enceinte d’un soldat allemand qui y trouve un refuge dans l’attente d’une naissance non désirée, et une infirmière chargée de veiller sur les femmes enceintes et les nourrissons. Alors que les Alliés se rapprochent, le sort de ces femmes devient plus qu’incertain. Pour les lecteurs passionnés de romans qui savent donner des visages à l’Histoire.

La pouponnière d’Himmler Caroline de Mulder Gallimard 288 pages

Retenir la vie, Laure Adler

Cette anthologie rassemble les pièces majeures de l’essayiste et journaliste française – des portraits tirés de ses biographies de femmes (de Marguerite Duras à Annie Ernaux), son premier essai ou encore des transcriptions d’entretiens radiophoniques –, qui nous ramènent entre autres aux années Mitterrand, dont elle a été conseillère culturelle, et abordent des questions comme le deuil ou la vieillesse. Un retour sur un demi-siècle d’histoire vu à travers le prisme des arts et de la politique.

Retenir la vie Laure Adler (présenté par Nicolas Idier) Bouquins 1152 pages

Into the Taylor-verse – Au cœur de l’univers de Taylor Swift, Satu Hämeenaho-Fox

Cette biographie fouillée sur l’une des chanteuses les plus influentes au monde serait la plus à jour jusqu’à présent, paraît-il. L’autrice, une Swiftie de la Fearless Era, a signé des livres sur Harry Styles, Zendaya et Lady Gaga, en plus d’être la cofondatrice de l’infolettre Swiftian Theory. Ce livre retrace la vie de la star, de ses débuts à la tournée Eras Tour, et revient sur son processus créatif, l’histoire et le sens caché de ses chansons, ses sources d’inspiration et ses albums.