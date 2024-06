OD Tentations au soleil, une nouvelle émission dérivée du format original, prendra l’affiche sur Crave l’automne prochain et promet d’être plus chaude que les versions à Noovo.

Quel ancien candidat marquant ou quelle concurrente divertissante des anciennes éditions d’Occupation double souhaiteriez-vous revoir dans vos écrans pour une ultime chance de tomber amoureux tout en sirotant une eau pétillante alcoolisée et commanditée ?

Sansdrick Lavoie d’OD Bali ? Céline « Célinou Félinou » d’OD Andalousie ? Ou Ti-Lime d’OD Grèce ?

La question se pose avec la création d’OD Tentations au soleil, une nouvelle émission dérivée du format original, qui ramènera des vedettes de cette populaire téléréalité dans un environnement plus caliente, osé et sexy. Pensez davantage à FBoy Island ou à Love Island pour des scènes épicées.

Et comme OD Tentations au soleil jouera en exclusivité sur la plateforme Crave, les huit épisodes d’une heure contiendront davantage d’éléments croustillants et coquins qu’une version destinée à la télévision généraliste.

À ce sujet, l’arrivée d’OD Tentations au soleil ne compromet pas le déroulement de la prochaine saison d’OD Mexique, que copiloteront à l’automne Alicia Moffet et Frédérick Robichaud. Noovo relaiera l’OD « régulier » à partir de septembre et OD Tentations au soleil débarquera sur Crave fin novembre, début décembre – la date exacte n’a pas encore été précisée.

« Il va y avoir OD Mexique et il va y avoir OD m’excite », dit en rigolant la productrice Julie Snyder, dont la compagnie chapeaute les deux déclinaisons d’OD ainsi que Survivor Québec.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE La productrice d’OD, Julie Snyder

On ne sait pas encore combien de célibataires connus – et lesquels ? – entreront dans les deux maisons d’OD Tentations au soleil, qui seront les mêmes que celles utilisées par OD Mexique, question d’amortir les coûts de fabrication. Les deux émissions se tourneront l’une à la suite de l’autre, sans se chevaucher, évidemment.

Selon le producteur au contenu Jean-Philippe Perron, ça va brasser dans OD Tentations au soleil. « Il n’y aura pas de grands voyages comme à OD, mais il va y avoir des activités dans le but de créer des environnements propices à la séduction. L’accent sera mis là-dessus », indique-t-il. « C’est l’OD de la deuxième chance », ajoute Julie Snyder.

Bien sûr, les ex-OD qui rejoindront OD Tentations au soleil doivent être célibataires, ce qui exclut des visages connus comme Claudie Mercier et Mathieu Pellerin d’OD Afrique du Sud, Noémie Marleau et Vincent Beauregard d’OD Chez nous ainsi qu’Inès Lalouad et Stevens Dorcelus d’OD dans l’Ouest.

Pour tester leur compatibilité, la production soumettra ses participants à des escapades piquantes et à des défis sensuels. Le but : encourager le papillonnage et augmenter la température près des piscines.

En larguant L’île de l’amour, TVA a cédé à Bell Média ce lucratif marché de la téléréalité savonneuse et amoureuse, que consomment avec avidité les jeunes téléspectateurs et dont raffolent les commanditaires, quand la controverse n’éclate pas.

D’ailleurs, vous ne verrez pas les trois amigos toxiques d’OD Martinique à OD Tentations au soleil. Ce serait également hyper surprenant que Kevin Lapierre y apparaisse. Après OD Afrique du Sud, OD chez nous et Big Brother Célébrités, il faut savoir quand quitter le plancher de danse. Ça serait, genre, maintenant.

Faites sortir le jury !

Beaucoup de confusion inutile au dernier conseil de tribu de Survivor Québec sur Noovo. Les concurrents se levaient et jacassaient, côté jardin, pendant que Patrice Bélanger tentait d’animer devant le jury qui multipliait les mimiques exagérées et les réactions peu naturelles.

Ça devient lourd, ces simagrées et ces sparages muets en arrière-plan. Chers joueurs assis sur le banc, vous avez été éliminés. C’est fini pour vous (et particulièrement pour Audrey). Arrêtez de chercher les caméras pour obtenir encore du temps d’antenne, merci.

IMAGE TIRÉE DE L’ÉMISSION SURVIVOR QUÉBEC L’animateur de Survivor Québec, Patrice Bélanger

Et pauvre Déborah. Encore une fois, la prof de primaire de 39 ans a été exclue du plan principal ayant sacrifié l’un de ses anciens compatriotes de Bayani, soit le maire d’Amos, Sébastien D’Astous, 47 ans.

Les Nawa sont d’ailleurs en train de plumer les Bayani un à un. Bonsoir, ils sont partis. Dimanche soir, Déborah a accusé Nabil, 29 ans, d’éventer ses stratégies au duo dominant formé par Ghyslain et Kassandre. Vrai, Nabil est un porte-panier. Reste que c’est le retraité André, 65 ans, qui a alerté Ghyslain, 29 ans, que Sébastien se préparait à l’attaquer. D’où l’éviction du maire de Bayani, qui n’a pas été fin stratège, disons-le.

Sébastien a complètement gelé au dernier conseil de tribu. Quel étrange moment. Comme un animal pris dans les phares d’un camion, incapable de réagir ou de bouger.

Les joyeux naufragés dominés par les imbattables Ghyslain et Kassandre ont raté une magnifique occasion de sortir Ghyslain ou de le forcer à dégainer sa fausse immunité. Personne ne gagnera contre Ghys ou Kass, comme on les appelle aux Philippines. Alors, pourquoi continuer de les protéger comme Nabil la taupe le fait ?

Le constable spécial Ricky, 43 ans, est le seul à le dire ouvertement : il ne veut pas se retrouver aux côtés de Ghyslain ou de Kassandre qui vont l’aplatir en finale, c’est certain. Son discours 100 % logique ne résonne pourtant pas chez ses camarades.

Dans l’épreuve d’immunité de la balle en équilibre sur le plateau de bois, Ghyslain a frôlé l’arrogance en concédant la victoire à Déborah. On sait ce qui arrive aux gens trop confiants à Survivor Québec. Ils se font trahir comme JJ l’an passé. Drapeau rouge sur bandana de la même couleur.