Passe-Partout part en tournée!

Les enfants pourront voir leurs idoles de Passe-Partout en chair et en os… et même chanter avec elles ! Dès l’automne, Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne parcourront le Québec pour présenter le spectacle Coucou Passe-Partout.