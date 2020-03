Le festival de courts métrages Regard de Saguenay vient d’être annulé en raison de la crise de la COVID-19.

André Duchesne

La Presse

Plus de 500 invités québécois, canadiens et internationaux avaient commencé à affluer à Saguenay pour cet événement qui devait avoir lieu de mercredi à dimanche et qui en était à sa 24e édition.

La décision fait évidemment suite à la directive émise par le premier ministre du Québec François Legault d’annuler tous les événements publics rassemblant 250 personnes ou plus.

« Il est toujours décevant de devoir annuler un événement de cette envergure. Mais on se doit de penser à la santé et à la sécurité des citoyens de Saguenay et à tous les visiteurs qui se sont rendus ou qui doivent se rendre dans notre ville », a commenté le maire suppléant de Saguenay, Michel Potvin.