L’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) a annoncé l’annulation de 11 concerts prévus d’ici le 5 avril prochain afin de se conformer à la demande des autorités gouvernementales d’interdire les rassemblements de plus de 250 personnes.

Jean Siag

La Presse

Vu l'absence de délais prescrits par le gouvernement pour l'interdiction des rassemblements de plus de 250 personnes, la direction de l'OSM a décidé d'y aller « 15 jours à la fois », nous a confirmé la directrice générale de l'OSM, Madeleine Careau.

« On verra l'état de la situation dans 15 jours, a-t-elle indiqué. On ne voulait pas annuler tous nos concerts, parce que ce n'est pas ce que le premier ministre a demandé. On va suivre la situation au fur et à mesure et on va se conformer aux demandes de la Santé publique. »

L’OSM, qui devait se produire à Carnegie Hall à New York, le 24 mars, a dû annuler son concert, dernier arrêt de sa Tournée des Amériques. La nouvelle fait suite à la décision de la vénérable institution musicale américaine de suspendre ses activités jusqu’au 31 mars.

« Ça nous fait énormément de peine, parce que c'était la dernière tournée avec M. Nagano. Mais on avait pas le choix, parce que Carnegie Hall a annulé le concert, mais aussi parce que tous nos musiciens auraient eu à se mettre en quarantaine à leur retour ! On ne pouvait pas se permettre ça. »

« Kent Nagano est actuellement en Europe, nous a confirmé Mme Careau. Il ne rentrera pas avant le 5 avril et après on verra. Il doit être de retour fin mai pour les derniers concerts qu'il dirigera à la Maison Symphonique comme directeur musical [à partir du 26 mai], donc on espère que la situation sera rétablie d'ici là. »

Ces mesures ont évidemment un impact budgétaire important pour l'OSM, qui s'est engagé à payer ses 92 musiciens salariés, malgré le manque de revenus.

« C'est une situation inusitée, personne n'a jamais vécu ça, on ne sait pas jusqu'où ça va nous mener, a indiqué Mme Careau. C'est sûr que si ça dure dans le temps, on va devoir avoir des stratégies pour maintenir l'OSM à flot, mais on n'est pas dépourvus. On a traversé d'autres crises par le passé. »

Les détenteurs de billets pour les concerts de Montréal pourront obtenir un remboursement ou un crédit pour l’achat de billets d’autres concerts de l’orchestre. Dans un communiqué publié jeudi, la direction a indiqué que son service à la clientèle communiquerait avec tous ses clients et abonnés.

Des informations seront mises à jour régulièrement sur le site de l'OSM.