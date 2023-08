La collection de tasses en porcelaine à peine ébréchées de grand-maman… Le vieux bahut qu’oncle Télesphore assure être de style Henri XV, ou peut-être Louis XIX…

La toile que vous soupçonnez être un authentique Paul-Émile Borduas…

Quand vaut-il la peine de faire appel à une maison d’encan plutôt que d’annoncer sur Marketplace ou Kijiji ?

« Si vous mettez un article sur Kijiji ou Marketplace et que vous recevez 20 appels au bout d’une heure, soyez sûr que vous vous êtes trompé sur le prix, croyez-moi », répond d’emblée Claude Champagne, président des Enchères Champagne.

C’est là la principale raison de faire appel à une maison d’encan : obtenir le meilleur prix pour un objet qui semble avoir une certaine valeur.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Claude Champagne, président des Enchères Champagne

Quand les gens ne connaissent pas ce qu’ils vendent, ils se font avoir. Claude Champagne, président des Enchères Champagne

Il a justement un exemple sous la main.

« Il y a quelqu’un qui est venu ce matin avec six tableaux. Tous les tableaux valaient 50 $ sauf un, qui en valaient 40 000 $. »

« C’est un tableau de 1958 qui vaut une fortune. On va le mettre à l’encan à la fin de septembre et il va obtenir beaucoup d’argent pour un tableau pour lequel il aurait obtenu 50 $ dans une vente de garage. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les Enchères Champagne achètent de tout.

Des encans en ligne

Les Enchères Champagne emploient une dizaine de personnes et font de 60 à 75 encans chaque année. « On achète de tout, de la carte de sport aux meubles antiques, décrit Claude Champagne. On fait une quinzaine de différents encans. »

Ces encans thématiques regroupent des œuvres d’art, des grands vins, des objets sportifs, des souvenirs militaires, des livres anciens…

Les encans se tiennent en ligne durant quelques jours, avec une finale en apothéose durant les dernières heures. Chaque lot est accompagné d’une ou plusieurs photos et d’une courte description.

Les enchérisseurs peuvent miser sur les lots tant que l’encan est ouvert. Le dernier soir, les lots sont adjugés les uns après les autres.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Laurent Berniard, commissaire-priseur chez IEGOR

Et à la criée

Mais les traditionnelles enchères à la criée n’ont pas disparu. IEGOR les tient en direct sur l’internet « pour les choses qui ont plus d’importance au niveau pécuniaire, c’est-à-dire [les] ventes de vins, [les] ventes cataloguées, [les] ventes d’art canadien », explique le commissaire-priseur Laurent Berniard. « Je crie à la caméra avec mon marteau. »

L’encan se déroule comme une enchère en salle, « sauf qu’il n’y a pas de salle, il n’y a que moi et des gens au téléphone et sur les plateformes de vente ».

De leur côté, les Enchères Champagne prévoient reprendre les ventes à la criée en salle à l’automne dans le local de la Galerie Michel-Ange, qu’elles ont récemment acquise.