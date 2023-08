1– Dans le doute : envoyez des photos

Vous ignorez si votre buffet ou votre Buffet (Bernard) présentent de l’intérêt ?

« Quand tu n’es pas sûr, tu envoies une photo à une maison d’encan comme la nôtre, conseille Claude Champagne, des Enchères Champagne. Et ça ne te coûte rien. »

Même ouverture chez IEGOR.

« Si vous avez des doutes sur la valeur de quelque chose chez vous, un livre, un bijou, une bouteille de vin que vous avez reçue en cadeau, vous pouvez vous manifester au travers de notre site internet, assure Laurent Berniard. Envoyez une photo, demandez ça vaut combien, et dans la semaine, un de nos spécialistes va vous répondre gratuitement et sans engagement. »

2– Conserver une certaine réserve

Vous ne voulez pas vendre en dessous d’un certain prix ?

Pour les articles d’une certaine valeur, « il y a des possibilités de fixer des réserves, c’est-à-dire le prix minimum en dessous duquel on ne vend pas », informe Laurent Berniard.

« Il faut quand même que l’objet ait une certaine valeur parce que ça n’a pas de sens de mettre une réserve sur des objets à 40 ou 50 $ », indique Georges Wlandi, d’Encans Québec.

3– Fais tes recherches

Mieux vaut faire quelques recherches personnelles sur la valeur potentielle de son trésor.

« Vous pouvez photographier quelque chose que vous allez mettre sur un moteur de recherche et le trouver assez facilement sur l’internet, soutient Georges Wlandi. Sinon, vous vous référez à des personnes qui ne sont pas intéressées par l’achat ou par la vente, mais qui pourront vous donner une estimation de la juste valeur. »

Encore faut-il les trouver.

« Tu peux regarder sur eBay, mais vérifie les prix réalisés, pas le prix demandé », conseille pour sa part Claude Champagne.

4– Les réseaux sociaux

Les groupes d’amateurs passionnés sont aussi de précieuses sources d’information, voire de clients.

« Il ne faut pas sous-estimer les réseaux sociaux, c’est presque indispensable », affirme Georges Wlandi.

« C’est extrêmement intéressant parce que vous vous adressez à des groupes de collectionneurs. Il y a plusieurs groupes qui ont 80 000 membres, 200 000 membres, et vous pouvez leur montrer ce que vous avez. Même si une infime minorité d’un dixième de 1 % est intéressée, ça vous fait tout de suite une clientèle de 50 ou de 100 personnes. »

5– Votre grand vin

Vous conservez précieusement une vieille bouteille millésimée de Château Pérusse. Peut-être a-t-il un drôle de goût, mais tant que la bouteille demeure bouchée, personne ne peut le savoir.

Pourriez-vous la mettre aux enchères ? Renseignez-vous.

Les Enchères Champagne et IEGOR sont au nombre des maisons d’encan qui ont une entente avec la Société des alcools du Québec (SAQ) pour la vente aux enchères de grands vins.

« On est sous l’autorité de la SAQ avec qui on est partenaire depuis 1991 dans cette aventure, détaille Laurent Berniard, de IEGOR. En fait, on est une extension de la SAQ. On travaille vraiment main dans la main pour s’assurer de la qualité des produits présentés en vente. »