(Ottawa) Les gouvernements canadien et américain annoncent qu’ils investissent conjointement pour la première fois dans les producteurs de minéraux essentiels dans un effort visant à d’augmenter les approvisionnements régionaux.

La Presse Canadienne

Ressources naturelles Canada et le département américain de la Défense investissent ensemble environ 32,5 millions dans les entreprises minières Fortune Minerals, qui travaille sur un projet de bismuth et de cobalt dans les Territoires du Nord-Ouest, et Lomiko Metals inc., qui se concentre sur un projet de graphite au Québec.

Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a déclaré que la collaboration avec les États-Unis contribuera à garantir l’approvisionnement en minéraux essentiels nécessaires à l’économie verte et numérique.

Le département américain de la Défense affirme que ces investissements s’alignent sur sa stratégie industrielle de défense nationale et témoignent d’un engagement commun à renforcer les chaînes d’approvisionnement nord-américaines de matériaux.

Fortune Minerals, qui devrait recevoir 7,5 millions du Canada et 6,4 millions des États-Unis, a déclaré que l’entreprise était reconnaissante pour ce financement, car il a été difficile d’attirer des investissements dans les minéraux essentiels sur les marchés de capitaux traditionnels.

Lomiko, qui recevra 4,9 millions du Canada et 8,4 millions des États-Unis, affirme quant à elle que ce double investissement constitue une étape formidable puisqu’il contribue à assurer la transition énergétique.