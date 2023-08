L’encan offre un avantage fondamental sur les sites de vente directe : si l’article présente un intérêt suffisant pour au moins deux acheteurs, ces derniers pourraient surenchérir pour l’obtenir.

« Si tu mets un prix fixe, tu vas avoir un prix fixe, souligne Claude Champagne. À l’encan, il n’y a pas de limite. »

Mais il n’y a pas de garantie non plus.

« À l’encan, tu ne sais jamais combien tu vas obtenir, dit-il. Tu as une base, mais tu ne sais pas ce qui peut arriver. »

C’est une question de demande, donc d’enchérisseurs. Les objets prisés il y a 25 ans n’ont pas nécessairement le même intérêt pour les plus récentes générations.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Montres, timbres et pièces de monnaie aux Enchères Champagne

Les timbres, c’est moins populaire. La moyenne d’âge est de 80 ans. Les jeunes ont de l’intérêt pour les montres, les comics, les tableaux… Claude Champagne, président des Enchères Champagne

Pas n’importe quel tableau, toutefois.

« L’abstrait se vend très bien, mais la cabane à sucre de mon oncle Gérard est de plus en plus dure à vendre. »

Quels articles mettre à l’encan ?

Fait-on appel à une firme comme les Enchères Champagne pour vendre le mobilier du bébé qui traînait dans le garage (le mobilier, pas le bébé) ?

« Ce n’est pas la bonne place. Tu mets ça sur un site où ils vendent des choses usagées, répond Claude Champagne. Mais quand tu as des affaires qui viennent de ton grand-père ou ton père, et qu’il t’a toujours dit : ‟Ça vaut cher, cette affaire-là”, tu fais vérifier. »

IEGOR et les Enchères Champagne, pour prendre ces exemples, s’entourent d’experts dans différentes spécialités : art canadien, livres anciens, etc.

On connaît beaucoup ce qu’on fait, c’est ce qui fait la différence. On a un expert dans tous les domaines. Si on ne connaît pas ça, on connaît les gens qui connaissent ça. Claude Champagne, président des Enchères Champagne

Pour se simplifier la vie

On fait également appel à une maison d’encan pour se simplifier la vie.

« Vous héritez de vos parents ou de vos grands-parents l’ensemble d’une maison et vous ne savez pas trop quoi en faire », donne en exemple Laurent Berniard, commissaire-priseur chez IEGOR.

« Vous n’avez pas envie de gérer ça vous-même parce que ça consomme énormément de temps et d’énergie. Vous faites donc appel aux services d’une maison de vente aux enchères pour tout d’abord procéder à l’évaluation des objets qui sont contenus dans la maison, ce qu’on appelle la prisée, d’où le terme commissaire-priseur. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Laurent Berniard, commissaire-priseur chez IEGOR

Un bon commissaire-priseur est un peu comme un médecin généraliste, qui saura faire un premier diagnostic.

« Il aura une bonne idée approximative de la valeur de toutes les choses qui sont contenues dans la maison », soutient Laurent Berniard.

« C’est sûr que vous pouvez décider de vous lancer dans l’aventure, de faire ça vous-même sur Kijiji ou sur Marketplace ou n’importe quelle autre plateforme de vente de gré à gré », indique le commissaire-priseur.

« Par contre, si vous avez des choses qui sont extrêmement spécialisées, rien ne garantit que vous allez trouver les bons acheteurs qui vont vous permettre de maximiser le retour sur la chose que vous mettez en vente. »

Une expertise qui se paie

Bien sûr, cette expertise a son prix. Les maisons d’encan se rémunèrent avec un pourcentage du prix de vente, un prix « que vous n’auriez pas eu si vous aviez vendu directement sur Marketplace ou dans une vente de garage », fait valoir Claude Champagne.

Dans les maisons généralistes, la commission varie avec la valeur de l’objet.

« Quand on prend du matériel à 50 $ ou 100 $, on charge 15 %, explique le propriétaire des Enchères Champagne. Quand ça commence à dépasser 500 $, c’est 10 %. Tout dépend du montant que ça va se vendre, et c’est négociable. »

Plus TPS et TVQ.