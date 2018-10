Creos tisse sa toile aux États-Unis

« Nous avons donc proposé à certains joueurs de prendre leurs oeuvres en concession pour une période de temps. Nous nous occupons de l'entreposage et de l'entretien des oeuvres, puis de leur location et de leur installation partout dans le monde. »

Creos vient d'apparaître dans le classement Startup 50 des magazines Canadian Business et Maclean's pour la croissance de ses revenus sur deux ans.

« Nous avons réalisé six sorties d'oeuvres en 2016, 26 en 2017 et nous prévoyons en réaliser 50 en 2018, indique Benoît Lemieux. La fidélisation de notre clientèle est très grande. Nous avons des clients importants, comme à Chicago et Detroit, qui ont pris chacun plusieurs installations. Nous avons aussi signé une entente de trois ans à Broadway. »

Creos sert également des propriétaires immobiliers qui ont des espaces publics sur leurs domaines privés.

« C'est intéressant pour leur image de marque parce que ça circule beaucoup sur les médias sociaux », constate Benoît Lemieux.

L'entreprise commence aussi à prévoir son développement sur la côte ouest américaine, et pour limiter les frais de transport, elle pense y ouvrir un entrepôt.

« La clientèle est au rendez-vous et nous voulons que notre modèle d'affaires continue d'être très efficace, mais ça nous prend plus d'oeuvres, parce que nous avons déjà plus de demandes que d'offres », précise M. Lemieux, qui a travaillé 35 ans dans le domaine des arts vivants avant de lancer son entreprise avec sa conjointe et ses trois fils.