Les jeunes entreprises en technologies propres se multiplient ; heureusement, une foule de programmes existent afin de les aider à se développer. Survol.

Caroline Bertrand Collaboration spéciale

Depuis sa fondation en 2016, Waste Robotics a bénéficié de programmes d’aide à l’innovation qui lui ont permis de parfaire ses technologies robotiques de pointe visant à rendre les installations de recyclage plus efficaces et sûres – aujourd’hui, l’entreprise comptant une trentaine d’employés exporte ses systèmes mettant à profit l’intelligence artificielle au Canada, aux États-Unis, en Italie, en France et même en Australie.

Mue par une équipe désireuse de changer le monde, un robot à la fois, Waste Robotics ne cesse de repousser les limites de ses technologies et s’attaque aujourd’hui aux ordures ménagères résiduelles.

Une grande première

À Boisbriand, dans les Basses-Laurentides, les installations d’Enviro Connexions exploitent le système de tri robotisé créé par Waste Robotics qui extrait les matières valorisables – bouteilles consignées, plastique, métal, bois, roche, etc. – des déchets.

« Ce sera une grande première ! », se réjouit en entrevue le cofondateur et président de Waste Robotics, Michel Laforest, qui raconte avoir « capoté » lorsqu’il a constaté la quantité de matières valorisables qui atterrissaient aux rebuts.

PHOTO OLIVIER CROTEAU, LE NOUVELLISTE Michel Laforest, cofondateur et président de Waste Robotics

L’idée est de minimiser le plus possible ce qu’on jette. Vous voyez ainsi l’âme et le cœur de notre entreprise. Michel Laforest, cofondateur et président de Waste Robotics

« Notre but, c’est d’être capables de sauver le monde en récupérant tout ce qui a de la valeur et le remettre dans la boucle de l’économie circulaire. En me levant le matin, c’est à ça que je pense. C’est génial ! », lance le jovial président, chevronné en gestion de technologies environnementales.

« On avait tellement fait évoluer notre technologie qu’on était en mesure de faire un pas de plus : aller chercher ce qui est valorisable dans les déchets ménagers. »

En tant qu’entreprise innovatrice, Waste Robotics n’hésite pas à investir les ressources nécessaires et à courir des risques afin de percer de nouveaux marchés, dit-il.

De nombreux programmes

Michel Laforest a hâte de voir les résultats du projet en cours, soutenu par les Défis Innovation Québec d’Écotech Québec, destinés aux projets d’expérimentation en technologies propres offerts en collaboration avec le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

En permettant aux entreprises de tester la performance de leurs nouvelles technologies, de tels programmes leur sont indubitablement précieux. Après tout, innover s’accompagne d’une part d’incertitude, les résultats n’existant pas encore, indique M. Laforest.

« Les Défis Innovation Québec donnent l’occasion à des organismes publics et parapublics de devenir des vitrines d’innovation et permettent aux start-up de peaufiner leurs innovations avant d’embarquer dans un processus de commercialisation plus large », explique la présidente et cheffe de la direction d’Écotech Québec, Isabelle Dubé-Côté.

« Beaucoup d’initiatives de ce genre accompagnent les entreprises qui créent des technologies propres à des moments charnières de leur développement », ajoute-t-elle.

Les programmes abondent, indique M. Laforest, citant au fédéral Technologies du développement durable Canada et le Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada.

Au Québec, il évoque Technoclimat et INVEST-AI, d’IVADO Labs, ainsi que ceux de Recyc-Québec, qui « s’attaquent à certaines lacunes, certains manques dans l’écosystème de recyclage », précise le président.

Outre ses Défis Innovation, Écotech Québec propose les INNO+ et Les Grands Rendez-vous.

Les programmes ont aidé Waste Robotics sur le plan non seulement de la recherche et du développement, mais également de la visibilité outre-Atlantique et de l’exportation, souligne son président.