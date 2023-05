Dirigeants de la finance

La visionnaire derrière Beneva

Mélissa Gilbert a récemment été nommée personnalité financière de l’année par le Top des leaders de l’industrie financière du Québec. Une reconnaissance du plus haut niveau pour la jeune femme d’affaires. Et pour cause : c’est elle qui a ramené l’idée de regrouper La Capitale et SSQ Assurance pour donner naissance à Beneva, la plus grande mutuelle d’assurance au Canada. Profil.