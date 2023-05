Alors qu’on observe un certain retour à la normale post-pandémie, les entreprises doivent jongler avec une pénurie de main-d’œuvre qui n’en finit plus, une inflation élevée et la menace d’une récession. Malgré tout, 14 entreprises se retrouvent au palmarès des Sociétés les mieux gérées pour la première fois. Comment affrontent-elles cette période trouble ? Tour d’horizon.

L’entreprise Les aliments Rustica, spécialisée dans la production de pizzas italiennes congelées, fait partie des nouvelles lauréates. La société montréalaise de 400 employés a adopté de nouvelles stratégies pour gérer la crise. « On a par exemple cherché à diversifier nos sources d’approvisionnement pour réduire notre dépendance à l’égard d’un seul fournisseur, d’une seule région ou d’un seul pays », illustre le président et chef de la direction, Richard Morgante.

Afin d’attirer et de fidéliser les travailleurs qualifiés, l’entreprise fait des efforts pour améliorer la formation et le développement de ses employés. « On a une culture très familiale, alors ça nous aide à passer à travers les enjeux actuels », estime le dirigeant. Le roulement de personnel est d’ailleurs en baisse au sein de l’entreprise.

PHOTO FLORIAN LEROY, COLLABORATION SPÉCIALE Brigitte Vachon, leader provinciale, Sociétés les mieux gérées, chez Deloitte

Brigitte Vachon, leader provinciale, Sociétés les mieux gérées, chez Deloitte, remarque que la gestion des talents est le thème commun des lauréates 2023. « C’est plus important qu’auparavant, tant dans la stratégie que dans l’exécution. Les entreprises s’engagent, chacune à leur façon, à fidéliser le personnel. Avant, on parlait de fidéliser le client. C’est aujourd’hui axé d’abord sur les gens de l’organisation. Développer les employés dans ce qu’ils font, miser sur leurs forces, est un gage de succès. »

À l’instar des autres sociétés les mieux gérées, celles qui font leur entrée au palmarès ont une culture d’entreprise forte. « Elles s’adaptent de façon remarquable », dit Brigitte Vachon.

Cette dernière a été agréablement surprise par la gestion du volet ESG de la cuvée 2023. « C’est le nouveau pilier que l’on regarde. Beaucoup travaillent par exemple avec les communautés autochtones de façon réfléchie. L’aspect environnemental est spécialement important. La diversité et l’inclusion deviennent aussi plus fortes. »

Faire face à l’inflation

L’inflation a durement frappé Les aliments Rustica, en particulier en raison de la hausse draconienne des prix des matières premières. Richard Morgante souligne notamment que le coût des tomates, un ingrédient indispensable de la pizza, a grimpé de 43 % dans la dernière année, du jamais-vu depuis la fondation de l’entreprise en 2000. Pour réduire les coûts et l’emballage, l’organisation privilégie désormais les formats familiaux. « Ça laisse aussi plus d’argent dans les poches de nos clients », estime-t-il.

Cette façon de faire illustre bien les propos de Brigitte Vachon. « Les lauréates se démarquent même dans les périodes de turbulence et transforment ça en possibilités », avance-t-elle.

Elle ajoute que ces maîtres de la gestion revoient tout le temps leur stratégie et gèrent de façon extrêmement rigoureuse. La résilience est un autre thème fort pour les entreprises les mieux gérées de cette année.

« Ne pas avoir peur d’investir »

Selon Louis Hébert, les entreprises doivent s’engager dans de nouvelles approches. « Elles commencent à investir de manière importante en automatisation, en robotisation, en informatisation. Ça permet de réduire à la source leurs besoins de main-d’œuvre », estime le professeur titulaire au département de management de HEC Montréal et codirecteur du EMBA McGill-HEC Montréal.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Louis Hébert, professeur titulaire au département de management de HEC Montréal et codirecteur du EMBA McGill-HEC Montréal

C’est ce qu’ont fait Les aliments Rustica, qui semblent avoir des projets à revendre.

On se concentre sur l’innovation. On travaille sur l’automatisation et la robotisation de certains postes. Nos installations s’agrandiront bientôt pour ajouter d’autres lignes de production, dont une qui préparera 4000 pizzas par heure. Notre nouvelle marque Rustica sera aussi offerte dans tous les détaillants au Canada dans les prochains mois. Richard Morgante, président et chef de la direction des Aliments Rustica

Ce dernier se targue en outre d’offrir l’une des seules pizzas à croûte farcie au vrai fromage mozzarella, grâce aux technologies adoptées par la société. D’ici deux ans, celle-ci entend doubler sa superficie et élargir sa gamme de produits.

Les aliments Rustica comptent également un service de recherche et développement axé sur les produits alimentaires pour répondre promptement à l’évolution des préférences des consommateurs.

« L’innovation est centrale et ne se limite pas à un nouveau produit, rappelle Louis Hébert. Innover, c’est aussi continuer d’être agile, de progresser. »