La roue tourne vite pour Comp-X, qui met au point de nouveaux produits, ouvre de nouveaux marchés et vient d’adopter une nouvelle stratégie de fabrication. L’entreprise de Chicoutimi veut multiplier ses ventes de VéloVoûte, un stationnement sécurisé de vélo en aluminium qu’elle a conçu et qui sert aussi de borne de recharge.

Simon Lord Collaboration spéciale

Jusqu’à présent, Comp-X a vendu une vingtaine de stations dans la province depuis cinq ans, rapporte Daniel Gélinas, responsable du développement des affaires. On en retrouve entre autres aux abords de la Véloroute des Bleuets et du réseau cyclable de la région du Témiscouata. Deux autres sont à venir au P’tit train du Nord.

L’avantage de la VéloVoûte ? Une option sécuritaire pour verrouiller son vélo.

On essaie de combler un vide : celui du stationnement sécurisé. Quand tu paies ton vélo électrique 6000 $, tu ne veux pas te le faire voler. Daniel Gélinas, responsable du développement des affaires chez Comp-X

La VéloVoûte est assez simple : un support soutient le vélo alors qu’une chaîne sécurise le cadre et les roues de celui-ci. Une boîte de trois pieds cubes au-dessus du support permet de sécuriser la batterie de même que la selle, par exemple, ainsi qu’un casque et d’autres effets personnels ou accessoires.

Chaque VéloVoûte permet de verrouiller quatre montures. Une borne de recharge bike-energy pour deux vélos peut aussi être ajoutée, une option choisie par 95 % des clients de l’entreprise.

« Pour une VéloVoûte, on parle de 6500 $, ce qui inclut l’installation, illustre Daniel Gélinas. Pour avoir deux ports de recharge, on parle de 5000 $ de plus. »

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK On trouve la VéloVoûte entre autres aux abords de la Véloroute des Bleuets.

Des discussions avec des distributeurs

Après avoir suscité l’intérêt de trois distributeurs potentiels, Comp-X est actuellement en pourparlers avec deux d’entre eux pour amener son produit vers de nouveaux marchés.

« Ce sont des entreprises qui sont déjà actives dans la distribution de bornes de recharge pour voitures électriques, et là, elles veulent enrichir leur catalogue, explique Daniel Gélinas. Pour nous, c’est un fit naturel parce qu’elles sont déjà en contact avec les villes et les décideurs. »

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK L’entreprise voudrait que sa VéloVoûte puisse servir une vingtaine de vélos à la fois.

La plus importante retombée d’une entente avec un distributeur serait bien sûr de décupler son marché, note le responsable du développement des affaires. L’entreprise espère ainsi pouvoir rayonner partout au Canada, mais aussi au-delà.

« Un des deux distributeurs est actif également aux États-Unis, alors cela pourrait être extrêmement intéressant pour nous. »

Nouveaux produits

Autre projet d’importance, Comp-X s’affaire maintenant à élargir son offre.

Elle veut par exemple mettre au point des configurations qui permettraient de stationner, et de recharger, une vingtaine de vélos à la fois.

Certains clients, comme des centres de villégiature qui louent des vélos électriques, vont vouloir être capables de recharger un grand nombre de vélos. On doit donc développer ce genre de produit. Daniel Gélinas, responsable du développement des affaires chez Comp-X

L’entreprise veut aussi concevoir des stationnements avec abris pour charger des vélos au moyen de panneaux solaires – une option utile pour des endroits coupés du réseau électrique.

Enfin, prévoyant une hausse de la demande, Comp-X travaille également à rapatrier sa fabrication. Car pour l’instant, l’entreprise fait affaire avec des fournisseurs, une solution parfois problématique.

« Ça devient quelquefois difficile de donner à nos clients des dates de livraison fermes, dit Daniel Gélinas. On veut avoir plus d’autonomie. »

Après un ralentissement causé par la pandémie, Daniel Gélinas est enthousiaste de voir Comp-X reprendre de l’initiative.

« Aucun bris ou vol ne nous a été rapporté jusqu’à présent. La fiabilité, ça prend du temps à démontrer. Avec la déferlante des vélos électriques, on pense avoir un bon produit pour les entreprises qui voudront se montrer bike-friendly [accueillantes pour les vélos]. »