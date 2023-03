Bientôt en fin de piste, la première saison de ski sans restrictions sanitaires dans les stations québécoises s’annonce tout au plus « correcte » en matière financière.

En fait, rapportent des dirigeants de station contactés par La Presse, après un début de saison « difficile » dans le temps des Fêtes, l’afflux de skieurs attirés par les conditions de neige et de météo favorables depuis la mi-janvier s’avère à peine suffisant pour rattraper le volume d’affaires anticipé après deux saisons handicapées par la pandémie.

Investissements dans les Cantons-de-l’Est

Dans les Cantons-de-l’Est, par exemple, Charles Desourdy, président de la station Bromont Montagne d’expériences, indique : « On s’attend à faire nos budgets de revenus » de vente de billets et de services, mais avec un bénéfice inférieur aux prévisions en raison de nombreux surcoûts.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La station Bromont maintient la mise en chantier d’un investissement de près de 11 millions de dollars.

À commencer par l’ampleur des travaux d’enneigement nécessaires en début de saison afin d’ouvrir quelques pistes dans le temps des Fêtes pour accueillir les abonnés, qui comptent pour les trois quarts des revenus de ski à Bromont.

Mais aussi, relate M. Desourdy, il a fallu gérer l’impact budgétaire de la forte inflation des coûts d’exploitation et de main-d’œuvre liés aux services en station.

Pour la vente de billets journaliers, l’afflux de skieurs attirés par les bonnes conditions de neige et de météo depuis la fin de janvier et une semaine de relâche relativement forte ont permis de compenser la faiblesse du temps des Fêtes. Charles Desourdy, président de la station Bromont Montagne d’expériences

Par contre, parmi les autres services offerts aux skieurs, il constate une « baisse considérable » des dépenses en restauration, ainsi qu’un volume d’affaires en location d’équipement « un peu inférieur aux attentes ».

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Les skieurs sont nombreux à Bromont depuis la fin de janvier.

N’empêche, malgré une saison de ski en demi-teinte financièrement, la station Bromont maintient la mise en chantier d’un investissement de près de 11 millions de dollars pour le remplacement et l’augmentation de capacité de l’une des deux remontées de son « Versant du Lac ».

Ce projet bénéficie d’une aide financière de 2 millions du Programme d’appui au développement des attraits touristiques (PADAT) du gouvernement du Québec.

Ailleurs dans les Cantons-de-l’Est, Jacques Demers, président de la Corporation Ski et Golf Mont-Orford, fait état d’une saison de ski « en retard d’environ 5 % » pour ce qui est des ventes de billets.

« En raison du manque de neige, le temps des Fêtes a été très difficile. Mais l’arrivée de conditions de neige et d’une météo plus favorables à partir de la mi-janvier nous a permis d’effectuer un bon rattrapage avec une série de week-ends presque parfaits et une très bonne semaine de relâche », relate M. Demers.

PHOTO JESSICA GAR, FOURNIE PAR GESCA SPECTRE MÉDIA Le manque d’enneigement a fait mal à la station de ski Mont-Orford.

Par ailleurs, ce début de saison difficile en raison du manque de neige sert de motif additionnel aux gestionnaires de la station Mont-Orford pour confirmer un investissement de 2 millions afin d’augmenter de 25 % la capacité d’enneigement fabriqué pour la prochaine saison de ski.

« C’est une amélioration prioritaire afin que l’on puisse ouvrir quelques pistes dans le temps des Fêtes et ainsi mieux répondre à la croissance continue de notre clientèle d’abonnés de saison », signale Jacques Demers.

Laurentides et région de Québec

Dans la région des Laurentides, au nord de Montréal, la direction de l’Association de villégiature Mont-Tremblant affirme que « l’achalandage est au rendez-vous puisque les clientèles américaine et ontarienne étaient de retour en nombre semblable aux années prépandémiques, tout comme les Québécois ».

« C’est d’ailleurs cette combinaison intéressante du nombre de visiteurs et de leur provenance qui contribue cette saison à générer la demande dans les différents services connexes [au ski] », indique la direction de Mont-Tremblant dans une brève réponse par courriel aux questions de La Presse.

Au groupe Les Sommets, qui comprend cinq stations de ski des Laurentides (Saint-Sauveur, Avila, Gabriel, Olympia et Morin-Heights) ainsi que la station Edelweiss en Outaouais, le directeur du marketing et principal porte-parole de l’entreprise, Christian Dufour, n’était pas disponible pour répondre aux questions de La Presse lors de la préparation de ce reportage.

Dans la région de Québec, la direction régionale de l’entreprise albertaine RCR, qui exploite les stations de ski Stoneham et Mont-Sainte-Anne, fait état d’une « saison difficile financièrement » en raison des pannes mécaniques et d’intempéries survenues en décembre, avant et durant l’importante période commerciale du temps des Fêtes.

PHOTO FOURNIE PAR LA STATION MONT-SAINTE-ANNE La fermeture forcée à la station de ski Mont-Sainte-Anne a perturbé les activités.

Au Mont-Sainte-Anne, le décrochage d’une télécabine de la remontée principale de la station, le 10 décembre, a forcé la fermeture de toutes les remontées pour inspection jusqu’au 8 janvier.

Deux mois plus tard, les travaux de réparation et de recertification de sécurité de la télécabine sont toujours en cours. Par ailleurs, la station Mont-Sainte-Anne se prépare à accueillir une course de la Coupe du monde de snowboard cross (planche à neige) les 25 et 26 mars prochains.

Quant au nombre de skieurs, Hughes Leclerc, responsable des communications à la direction régionale de RCR à Québec, affirme : « Il s’avère correct en fonction de nos attentes réduites durant cette année spéciale et financièrement mauvaise au Mont-Sainte-Anne. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Certaines stations soulignent que la clientèle était moins nombreuse dans leurs restaurants.

Du côté de la station de ski Stoneham, le temps des Fêtes a été gravement perturbé par une tempête le 23 décembre et une panne d’alimentation électrique qui a duré trois jours.

Par la suite, l’achalandage de skieurs s’est rétabli de façon mitigée malgré les conditions de neige et de météo favorables que l’on observe depuis janvier.

Curieusement, l’achalandage s’est avéré super bon durant la semaine de relâche dans la région de Montréal, mais plus difficile que prévu durant la semaine de relâche dans la région de Québec. Hughes Leclerc, responsable des communications à la direction régionale de RCR à Québec

« Nous devrons attendre de faire l’analyse des données complètes de la saison pour tenter d’expliquer cette situation », ajoute-t-il.

Par ailleurs, au Groupe Le Massif, qui gère la réputée station de ski sise au bord du fleuve entre Québec et Charlevoix, on fait état d’une saison de ski « choyée en termes de précipitations naturelles » et d’une fin de saison en « ski de printemps qui s’annonce exceptionnel ».

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE La station de ski du Groupe Le Massif, dans Charlevoix, a bien profité des visiteurs qui logent au Club Med.

« Skieurs et planchistes sont bel et bien au rendez-vous cet hiver. Et la clientèle internationale est de retour sur nos pentes, notamment des Américains et des Brésiliens en séjour au Club Med », indique la direction du Groupe Le Massif dans une réponse par courriel aux questions de La Presse.

Quant au maintien du contingentement des ventes de billets de ski quotidiens qui avait été instauré durant la pandémie, Le Massif affirme que l’adoption permanente de cette pratique commerciale lui « permet d’offrir une expérience de qualité, tant en montagne que dans [les] différents points de service, au grand bonheur de [la] clientèle journalière et [des] abonnés saisonniers ».