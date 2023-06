Chaque lundi, nous vous présentons une entreprise qui innove.

L’innovation

Moduly a conçu un élégant système modulaire de batteries empilables qui accumule, gère et restitue l’énergie électrique aux moments opportuns. Destiné à un usage domestique, le groupe de stockage d’énergie Nødz se branche dans une prise standard, aussi facilement qu’un grille-pain.

Qui

Moduly a été fondée au Québec en 2019 par Jonathan Lamer, Mario Lebœuf et Alvaro Macias. Sa technologie a été mise au point à l’interne sous la direction de ce M. Macias, titulaire d’un doctorat en génie électrique de l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Le système Moduly ayant d’abord généré plus d’intérêt aux États-Unis qu’au Québec, l’entreprise de Longueuil a ouvert un bureau à Birmingham, en Alabama, et une antenne virtuelle à Hong Kong. Elle compte une dizaine d’employés et prévoit en engager une demi-douzaine d’autres d’ici la fin de l’année.

On voulait créer une technologie qui permet de centraliser l’énergie dans un souci d’efficacité énergétique, mais qui peut aussi avoir un effet sur la collaboration entre les utilisateurs et les producteurs d’électricité. On voulait également avoir un impact direct sur la réduction de CO 2 . Le troisième objectif majeur était d’obtenir une technologie qui puisse facilement être intégrée chez l’utilisateur. Jonathan Lamer, président et cofondateur de Moduly

Le fonctionnement

Comme le nom de l’entreprise le suggère, le système de stockage d’énergie Nødz de Moduly est modulaire. Pour un usage résidentiel ou commercial léger, il emmagasine l’énergie électrique aux moments opportuns – en période de faible demande et de basse tarification, par exemple – pour la restituer lorsqu’elle est le plus utile.



IMAGE FOURNIE PAR MODULY Une application intelligente mobile peut gérer la demande, optimiser la production des panneaux solaires domestiques ou la recharge des batteries d’une vingtaine de marques de voitures électriques.

La base qui contient son système de contrôle se branche tout simplement dans une prise de courant standard. On peut y empiler d’un à cinq accumulateurs, qui se connectent l’un à l’autre comme de grosses briques Lego.

Chaque bloc a une capacité de 2,5 kWh, pour une réserve maximale de 12,5 kWh lorsque cinq batteries sont jumelées.

Les modules accumulent l’électricité fournie par le réseau public ou par un système de panneaux solaires domestique.

Un adaptateur ajouté au panneau électrique de la maison – une tâche qu’il vaut mieux confier à un électricien – permet d’isoler certains circuits pour diriger cette électricité d’appoint vers les prises de courant ou les pièces qu’on souhaite alimenter en priorité.

PHOTO FOURNIE PAR MODULY Le système Nødz de Moduly peut être accroché au mur.

En période de pointe, lorsque le tarif d’électricité est plus élevé – dans le cas d’une tarification dynamique, par exemple –, le système peut ainsi alimenter les appareils auxquels on choisit de donner la priorité.

Il sert en outre de source de secours lorsqu’une panne de courant survient.

Une application intelligente mobile peut gérer la demande, commander les thermostats électroniques et optimiser la production des panneaux solaires domestiques ou la recharge des batteries d’une vingtaine de marques de voitures électriques.

Un déploiement à grande échelle avec un nombre adéquat de maisons et de commerces, géré par la plateforme Hubz, pourra constituer une « centrale électrique virtuelle intelligente » qui équilibre le réseau en période de pointe, soutient l’entreprise.

Le design

Le design du module Nødz a été réalisé par la firme montréalaise Punctuate Design.

« C’est toute l’expérience utilisateur autour du produit qu’on a travaillée : comment on fait pour assembler les batteries modulaires les unes aux autres, comment on fait pour que ce soit facile à utiliser et facile à déplacer », indique son président, le designer industriel Thibault Lerailler.

« Le défi, c’était de concevoir un produit qui ne soit pas juste un gros appareil électronique au milieu du salon. »

PHOTO FOURNIE PAR MODULY La base qui contient son système de contrôle se branche tout simplement dans une prise de courant standard. On peut y empiler d’un à cinq accumulateurs, qui se connectent l’un à l’autre comme de grosses briques Lego.

Punctuate lui a donné une esthétique discrète et intemporelle, avec des modules blancs, lisses, aux arêtes adoucies.

Le boîtier de contrôle peut être fixé au mur ou posé indépendamment sur quatre pieds cylindriques, disposés en faisceau.

L’avenir

La fabrication a été lancée en 2022 en Asie avec l’appui de partenaires français.

C’est un marché mondial, mais en ce moment, on a une très forte présence aux États-Unis : Californie, Texas, Alabama, Géorgie... On a de nouveaux projets en Europe et des discussions en Asie et en Australie. Jonathan Lamer, président et cofondateur de Moduly

Des contrats ont été signés aux États-Unis. L’attrait commercial se chiffre déjà en millions de dollars. « Alors je pense qu’on est sur la bonne voie, ajoute le président. Notre objectif est d’approcher 10 000 utilisateurs d’ici 2024. »

Pour l’instant, les utilisateurs n’ont pas à acquérir le système, qui demeure la propriété du distributeur d’électricité, du producteur d’énergie solaire ou du promoteur immobilier.

Le système Moduly avait initialement suscité peu d’intérêt chez les décideurs québécois. « Finalement, on a eu une bonne prestance aux États-Unis et ça commence à revenir au Québec. Une discussion est engagée. »