Le but : commémorer LE but.

Désignés par l’organisme Équipe de hockey de la Série du siècle 1972 pour organiser les évènements de commémoration de son 50e anniversaire, Serge Savard et Ken Dryden ont concocté un projet avec la Distillerie Noroi et la microbrasserie Le Bilboquet pour la production d’un gin et d’une bière qui célèbrent l’équipe victorieuse canadienne.

« Ken et moi, on a travaillé fort toute l’année pour préparer ça, relate Serge Savard. Depuis un an, tous les lundis, on fait un appel Zoom qui dure des fois 15 minutes, des fois 2 heures. »

Ils avaient prévu une visite des joueurs russes au Canada, des timbres et une pièce de monnaie.

« Ça a tout été chambardé à cause de l’invasion de l’Ukraine, se désole Serge Savard. Le gouvernement a arrêté ça. On ne voulait rien voir avec le mot “russe”. Le projet a été repris et c’est maintenant seulement un hommage à l’équipe canadienne de 1972. »

Avec et sans alcool

Le défenseur et le gardien des traditions avaient eu l’idée de bouteilles d’alcool sur lesquelles apparaîtraient des photos de la Série du siècle. L’initiative semble surtout venir de Serge Savard.

« Ken, c’est toujours quelqu’un qu’il faut convaincre, constate-t-il. C’est un gars qui ne boit pas d’alcool. On a réussi à le convaincre en lui disant qu’il y aurait aussi un gin sans alcool. C’est celui-là que Ken va prendre. »

PHOTO FOURNIE PAR ÉQUIPE DE HOCKEY DE LA SÉRIE DU SIÈCLE 1972 Les anciens joueurs Serge Savard, Marcel Dionne et Yvan Cournoyer

En décembre dernier, Serge Savard a proposé l’idée au propriétaire de la Distillerie Noroi et de la microbrasserie Le Bilboquet, Jonathan Robin, qu’il avait rencontré quelque temps auparavant dans son restaurant de Saint-Hyacinthe.

« On a développé un projet. On a commencé à se mettre sur la table à dessin. »

Non, il n’a pas manié le crayon lui-même. « Je n’ai pas beaucoup de talent en dessin, reconnaît-il. Je leur ai dit que je voulais voir notre chandail, qui est un peu le drapeau canadien, et le 72 en évidence. »

Des « produits dignes du moment »

Noroi et Le Bilboquet ont ainsi remporté le contrat de la Série du siècle, mais « c’est un projet sans but lucratif pour nous », assure Jonathan Olszensky, directeur du développement des affaires de la Station Agro-Biotech, entreprise qui chapeaute Noroi et Le Bilboquet. « Tous les partenaires veulent remettre les profits à la fondation des joueurs d’Équipe Canada 72. »

La distillerie et la microbrasserie avaient à peine quelques mois pour concocter un gin et une bière blonde spécialement pour l’occasion.

« Ça a été de beaux défis techniques, indique-t-il. La bière, ça se fait quand même bien, mais le gin, il faut attendre la fermentation. On voulait avoir de beaux produits dignes du moment. »

PHOTO FOURNIE PAR LE BILBOQUET La bière 72 Canada

Le projet n’a pas débouché sans difficulté.

« Ce qui a été un peu plus compliqué au début, ça a été de faire embarquer toutes ces grandes institutions comme la SAQ et la LCBO [Liquor Control Board of Ontario] et de leur demander de soutenir ces joueurs un peu à la dernière minute, décrit-il. Habituellement, elles prennent des décisions un peu plus d’un an à l’avance, et on leur a demandé de se retourner quand même rapidement. »

136 000 bouteilles et canettes

Pour son gin 72 Canada, Noroi a fait fabriquer une bouteille sur mesure, dont l’épaule est échancrée à la manière de la feuille d’érable ornant le maillot original. « Il y a eu des enjeux de logistique pour être sûr qu’on recevait les bouteilles au bon moment. »

Le graphisme de la bouteille et de la canette reprend le motif en dents de scie circulaire du maillot.

À l’endos des étiquettes est imprimée l’une des trois photos retenues, vue en transparence au travers de la bouteille.

Les trois photos sont reprises sur les canettes de bière 72 Canada de 473 ml. Le Bilboquet a produit plus de 100 000 canettes qui seront distribuées cet automne dans quelque 3000 points de vente au Québec.

De son côté, la Distillerie Noroi a produit 36 000 bouteilles de son gin 72 Canada, qui sont distribuées cet automne par plusieurs sociétés gouvernementales des alcools au pays.

Ça y est

Jonathan Olszensky a été impressionné par l’énergie et l’enthousiasme des anciens joueurs. « Et M. Dryden qui dit : “Je suis prêt à signer des bouteilles, mais seulement à ceux qui vont vouloir me raconter leur histoire !” C’est incroyable, le temps qu’ils sont prêts à mettre ! »

Les amateurs qui veulent leur raconter leurs souvenirs de la Série du siècle pourront le faire lors d’une séance de signatures qui se tiendra de 16 h à 19 h le 6 octobre à la succursale de la SAQ située au 1450, rue de la Montagne, à Montréal.

La nostalgie, le gin et le hockey, sur glace bien sûr, forment d’excellents cocktails, semble-t-il.

La santé en poudre de Myni

PHOTO FOURNIE PAR MYNI Marie-Hélène Fortin a fondé Myni en 2020.

L’expression « santé en poudre » prend ici tout son sens : la petite (et bien nommée) entreprise Myni, qui se spécialise dans les produits ménagers écologiques sous forme de poudre à diluer dans l’eau, lance une première gamme de produits de soins corporels selon le même principe. Elle comprend un shampoing, un revitalisant, un gel douche et une combinaison 3 en 1. Il suffit de vider le contenu du sachet compostable (8,99 $) dans une bouteille d’eau de 350 ml et de secouer (vigoureusement, précise-t-on). Les formules, en instance de brevet, ne contiennent aucun sulfate, colorant, parabène ou silicone. L’entreprise soutient que sa formule permet de réduire de 90 % les émissions de gaz à effet de serre liées au transport de l’eau : les produits liquides standard de la concurrence contiennent 90 % d’eau, plaide-t-elle. Ses produits sont entièrement mis au point et fabriqués dans la petite entreprise de 16 employés, située à Saint-Augustin-de-Desmaures, dans la région de Québec.

Valeo Plus et BC Assurances assurent leur avenir

PHOTO PATRICK MÉVEL, FOURNIE PAR VALEO PLUS Bernard Blouin et Vincent Boisvert sont désormais coprésidents de Valeo Plus.

Valeo Plus et BC Assurances viennent d’unir leurs destinées pour combiner leurs expertises et offrir à leur clientèle — moyennes et grandes entreprises – des services intégrés en matière d’avantages sociaux. Cette fusion permet au Groupe Valeo Plus d’approfondir le programme de mieux-être financier en entreprise qu’il avait mis en place. BC Assurances avait été fondée il y a plus de 25 ans sous le nom de Blouin Béchard inc. Valeo Plus existait pour sa part depuis 2019. Les deux firmes avaient multiplié les projets communs depuis deux ans. Leurs présidents respectifs, Bernard Blouin et Vincent Boisvert, deviennent coprésidents de la nouvelle entité, qui conserve la raison sociale Groupe Valeo Plus. L’entreprise compte 16 employés et possède des bureaux à Québec et à Brossard.

Constructo érige un portail

Le groupe voué à l’information dans le secteur de la construction au Québec vient de lancer sa plateforme constructo-emplois.com, entièrement consacrée à l’emploi dans cette industrie partout dans la province. Les employeurs pourront y publier leurs offres de façon simple et sécuritaire et mettre de l’avant leur marque employeur avec diverses fonctionnalités, fait valoir Constructo. De leur côté, les candidats en quête d’emploi pourront postuler directement en ligne et créer des alertes. En 2020, la Commission de la construction du Québec avait calculé que l’industrie aurait besoin de 13 000 travailleurs supplémentaires par année jusqu’en 2025. Intégré au secteur des médias de TC Transcontinental, le Groupe Constructo trouve ses fondations dans le journal du même nom créé en 1963.

2

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE CHICO Boutique Chico à Terrebonne

Père et fils. Michel et Mickaël Légaré. Les deux hommes viennent d’ouvrir leur deuxième boutique d’animaux Chico à Mascouche. Le duo avait obtenu une première franchise à Terrebonne il y a quatre ans.