PME Innovation

S’assurer contre les pannes d’internet

À l’origine de la création d’Autonom, entreprise fondée par Hugues Marceau, il y a une panne d’électricité et un devoir à remettre. « J’ai branché mon ordinateur sur une batterie de voiture et j’ai pu envoyer mon travail », explique-t-il. « J’étais un patenteux », dit celui qui a aussi fondé un club de course pour véhicules électriques de fabrication artisanale.