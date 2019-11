L’organisation d’événements et les installations dans les galeries d’art et les cafés ont mené à la création de ce qui est aujourd’hui Loki Box Design, une entreprise qui recycle des conteneurs maritimes en espaces mobiles et polyvalents.

L’idée: C’est une de ces entreprises qui ont commencé dans un sous-sol, en 2008. L’organisation d’événements et les installations dans les galeries d’art et les cafés ont mené à la création de ce qui est aujourd’hui Loki Box Design, une entreprise qui recycle des conteneurs maritimes en espaces mobiles et polyvalents.

Qui

Pierre-Mathieu Roy a une formation en marketing et une passion pour l’architecture. Avec des partenaires, dont certains sont là depuis le début, il a vu le potentiel pratico-pratique des conteneurs maritimes pour l’organisation d’événements. « Ça se déplace facilement et ça se monte et se démonte rapidement », résume-t-il.

Le fondateur de Loki Box Design, qui a vu le jour officiellement en 2013, ne prétend pas avoir été le premier à recycler des conteneurs maritimes en espaces festifs ou d’entreprises. « On n’est pas les premiers à faire ça. On ne s’est jamais considérés comme entreprise de conteneurs, mais plutôt comme des créateurs. »

Le produit

Les conteneurs maritimes sont la matière première de Loki Box Design. Peu coûteux et faciles à trouver, les conteneurs peuvent être transformés, empilés ou juxtaposés d’une multitude de façons. « Comme des blocs Lego », résume Pierre-Mathieu Roy.

L’expertise de l’entreprise est dans l’habillage des espaces composés sur mesure pour le client, et dans son approche écoresponsable. « On a mis de la technologie dans nos boîtes, ça permet de déplacer les installations sans avoir recours à la machinerie lourde », précise-t-il.

L’éclairage, le chauffage et l’aménagement intérieur des boîtes sont aussi conçus pour maximiser la récupération et réduire l’empreinte écologique.

Les conteneurs peuvent être achetés ou loués. Les entreprises qui les achètent peuvent les louer à d’autres quand elles n’en ont pas besoin, pour en maximiser l’usage.

Loki Box Design prend en charge la conception, la construction, le transport et l’installation des conteneurs, de même que le démontage et l’entreposage.

L’avenir

« Bell a été notre tout premier client et ne nous a jamais lâchés », souligne Pierre-Mathieu Roy. Mais dès ses débuts, Loki Box Design a envisagé d’exporter son savoir-faire. Installée à Québec, l’entreprise a des antennes dans les grandes villes canadiennes et aux États-Unis, où elle a déjà réalisé des projets à Las Vegas et en Californie. Pierre-Mathieu Roy et son équipe ont des projets pour faire évoluer leur modèle d’affaires, notamment dans le secteur du commerce de détail. « Notre formule pourrait être l’avenir des concessionnaires d’automobiles », illustre-t-il.

Les salles d’exposition nomades et les boutiques qui vont vers les clients se multiplieront, croit Pierre-Mathieu Roy, qui est à la tête d’une équipe de 20 personnes, qui augmente à 30 à certaines périodes de l’année. « On se renouvelle constamment, dit-il. Ce qui est sûr, c’est que le conteneur va toujours faire partie de nos activités. »

Loki Box Design a les appuis nécessaires pour continuer sur sa lancée. Après la Banque de développement du Canada, qui lui a donné un coup de pouce, Fondaction vient d’investir 1,1 million dans l’entreprise de Québec.