Après la voiture, l'édifice autonome

L'innovation : une intelligence artificielle (IA) qui vient se greffer aux systèmes de chauffage et de climatisation des grands édifices, assurant un confort accru et générant des économies d'énergie entre 25 % et 35 %.

Qui?

Sean Neely et Jean-Simon Venne ont fondé BrainBox AI en 2017. Il s'agissait alors d'une division de la firme montréalaise RealTerm Energy, spécialisée dans les énergies innovantes et dont M. Neely est toujours le président. Jean-Simon Venne, lui, est le chef de la technologie de BrainBox AI et a notamment été le responsable des projets d'économie énergétique de la firme d'ingénierie S.M. International entre 2010 et 2015. BrainBox AI compte aujourd'hui une vingtaine d'employés, essentiellement des ingénieurs et des experts en intelligence artificielle, et prévoit doubler ses effectifs d'ici la fin de l'année.

Le produit

L'idée est venue des voitures autonomes. « La voiture se conduit toute seule, dans un environnement très complexe, note M. Venne. S'il est possible de faire ça aujourd'hui avec la technologie pour une voiture, on devrait être capables de faire ça avec un édifice. » Les tours de bureaux qui ornent les centres-villes ont étonnamment peu évolué depuis un siècle, rappelle-t-il. Les dernières inventions, c'est l'ascenseur et le thermostat. »

L'autre inspiration, ç'a été d'utiliser les systèmes déjà en place plutôt que d'offrir une nouvelle et coûteuse infrastructure.