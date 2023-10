Propulsée par ses innovations et ses acquisitions, l’entreprise Cook it, lancée il y a neuf ans par Judith Fetzer, fait face à une première tempête avec l’inflation galopante des produits alimentaires. La présidente mise sur la relation avec ses clients et la force de son équipe pour rester à flot.

« On a le bon modèle d’affaires pour affronter ça », affirme Judith Fetzer, 40 ans, cofondatrice et présidente de Cook it.

L’entreprise de livraison de repas prêts à cuisiner et de mets prêts à manger est un service de type « B to C » (business to consumer, c’est-à-dire qui est offert directement de l’entreprise aux particuliers), ce qui lui donne de l’agilité, de la rapidité et de l’efficacité, dit Mme Fetzer.

Pendant huit ans, on a géré de la grosse croissance et on a appris de cela. On est maintenant devant un défi de décroissance qui touche les liquidités et la rétention de personnel. Judith Fetzer

Loin d’être abattue, elle croit que les valeurs de l’entreprise, comme le plaisir, l’équilibre, la responsabilité et l’ambition, vont les guider, elle et ses troupes, vers des solutions.

« Je pense que je suis une leader transparente et collaborative, glisse-t-elle. C’est une force de l’équipe de verbaliser des idées, ses forces et ses risques, la vision, la stratégie… Moi, j’agis comme courroie de transmission. »