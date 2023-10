L’audace et l’agilité d’un trio qui n’a pas froid aux yeux

C’est grâce à une habile campagne marketing sur les réseaux sociaux, où ils révèlent sans ambages les dessous de l’entrepreneuriat, que Jake Karls et ses deux associés ont réussi à placer leurs collations chocolatées santé Mid-Day Squares sur l’échiquier d’un marché brutalement compétitif.

La catégorie des barres de chocolat représente un marché mondial de 140 milliards de dollars, partagé par de grands acteurs comme Nestlé, Mondelēz, Hershey, General Mills et Kellogg’s. Ces multinationales raflent près de 80 % des parts.

Comment arriver à se tailler une place dans pareil environnement ? Jake Karls, 30 ans, sa sœur et son beau-frère ont cru en leurs chances de réussir, en 2018, alors qu’ils fabriquaient à la main, dans un petit condo de Montréal, 80 tablettes de chocolat par jour.

« On cuisinait de 5 h du matin à 17 h le soir et on livrait nous-mêmes à nos clients, de 17 h à 22 h », raconte l’ex-étudiant en actuariat.

Prise de risques

Leur usine de 14 000 pieds carrés, située à Lachine, produit aujourd’hui 90 000 barres quotidiennement. Le petit secret de leur produit ? Des ingrédients santé, sans agent de conservation, sans huile de palme, déclinés en quatre parfums, indique M. Karls.

Avec une centaine de points de vente au Canada et plus de 8000 aux États-Unis, Mid-Day Squares réalisera cette année un chiffre d’affaires entre 25 et 30 millions, soit près du double de l’an passé.

« On a pris d’énormes risques, dit Jake Karls. On est toujours restés nous-mêmes. L’authenticité, la transparence, l’audace sont le moteur de notre entreprise et de notre style leadership. »

Une aventure documentée

Un exemple ? Les trois entrepreneurs ont emprunté une voie périlleuse en révélant tout ce qu’ils vivaient et traversaient, au fur et à mesure qu’ils avançaient dans leur aventure.

« On parle sans tabou de ce qu’on fait pour l’entreprise, de nos échecs, de nos défis, même des batailles juridiques qu’on vit », laisse tomber celui qui se définit comme le « rainmaker » de l’entreprise (faiseur de pluie), un rôle qu’il perçoit comme « celui qui crée les relations, s’occupe des communications et du marketing ».

La campagne est vite devenue virale, souligne-t-il. Mid-Day Squares compte 128 000 abonnés sur Instagram et 224 000 sur TikTok.

Cette relation privilégiée entre l’entreprise et ses clients a nourri l’intérêt pour leurs produits, croit M. Karls.

Être une entreprise parfaite, ce n’est pas intéressant et ce n’est pas bon. On a choisi de miser sur une grande franchise, presque crue, et la communauté nous suit là-dedans. Jake Karls

Son rêve ultime ? Bâtir un nouvel empire de chocolat. « On veut être global ! », lance-t-il.

Une thérapie de groupe

Toujours entre deux vols d’avion, Jake Karls garde la tête froide. Il tient particulièrement à conserver des liens solides avec ses deux associés, sa sœur Lezlie Karls Saltarelli, 33 ans, et Nick Saltarelli, 35 ans.

« On a pris un engagement important, soit celui de consulter ensemble un psychologue toutes les semaines, dit-il. La pression est tellement forte ! On doit garder une bonne communication et de bons liens. Alors une à deux heures par semaine, on consulte notre psy, en ligne ou en présentiel. C’est un excellent investissement puisque c’est un investissement pour notre santé mentale. »