Nommée récemment vice-présidente au marketing et aux relations publiques, Elisabeth Benny, 36 ans, a grimpé un à un les échelons de Benny & Co., la chaîne de restaurants cofondée par son grand-père.

Ses frères et elle composent aujourd’hui la nouvelle direction et font souffler un vent nouveau sur l’entreprise.

On voit grand, comme les fondateurs ! Elisabeth Benny

Avec plus de 2000 employés, dont 38 portant le nom Benny, l’entreprise née en 1960 conserve ses racines et ses valeurs familiales… mais emprunte la voie de la modernité.

Nouveau siège social, restaurants rénovés au goût du jour, logo renouvelé, produits lancés en épicerie… Les innovations sont nombreuses depuis quelques années chez Benny & Co.

« On a modernisé l’image de marque, dit celle qui a occupé plusieurs postes au sein des restaurants et du siège social ces 15 dernières années. Le look des salles à manger est plus invitant. »

Inspirée par les deux générations qui la précèdent, Elisabeth Benny pilote avec ses partenaires une expansion fulgurante : 25 succursales ont ouvert leurs portes ces 5 dernières années. En tout, elles sont 77 au Québec.

Si le respect, l’esprit d’équipe, le développement des compétences et l’excellence restent au cœur des valeurs de l’entreprise, la mère de deux jeunes enfants ajoute que la conciliation travail-famille, la flexibilité, l’agilité et l’ouverture sont importantes.

« Notre famille nous a transmis l’esprit d’entrepreneuriat, note-t-elle. On veut pousser ça plus loin… Tout est possible ! »