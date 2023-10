Les milléniaux aux commandes

« Une révolution tranquille du milieu de travail »

Avec des valeurs comme la famille, la tolérance et le respect de l’environnement, les milléniaux mettent l’équilibre au centre de leur vie. Éduqués, branchés et indépendants, ils occupent aujourd’hui de plus en plus les postes de haut niveau dans les entreprises, qu’ils transforment avec leurs idées nouvelles. Une révolution est en cours.