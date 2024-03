Nouvelle bulle spéculative du bitcoin ou émergence de nouveaux produits d’investissement ?

La doyenne des cryptomonnaies effectue un retour flamboyant dans l’actualité financière à la suite de l’autorisation par les autorités boursières aux États-Unis de nouveaux fonds négociés en Bourse (FNB) spécialisés en bitcoins.

Ardemment attendue à Wall Street, cette autorisation annoncée à la mi-janvier a redonné un coup de fouet au regain du bitcoin qui s’était manifesté en fin d’année 2023.

Le résultat jusqu’ici ? En quelques semaines, la valeur attribuée au bitcoin a rebondi de près de 60 % pour dépasser son sommet précédent de 68 000 $ US, qui remonte à novembre 2021.

C’est quatre fois plus que le creux d’environ 17 000 $ US atteint par le bitcoin il y a un peu plus d’un an, en fin d’année 2022.

Manifestement, l’autorisation des FNB de bitcoins sur la Bourse américaine à la mi-janvier a survolté le caractère déjà très volatil de celui-ci.

Mais aussi, ce nouvel accès facilité au bitcoin – avec de simples transactions de FNB gérés par des firmes financières bien établies – a généré un soudain afflux de capitaux qui amplifie le regain de valeur du bitcoin.

En deux mois depuis le début de janvier, près de 35 milliards US ont afflué vers la dizaine de nouveaux FNB de bitcoins autorisés par la SEC américaine (Securities and Exchange Commission).

L’expérience canadienne

Jusqu’où ce nouveau marché pourrait-il se rendre ? Et, par ricochet, continuer d’alimenter le nouvel élan spéculatif sur la valeur attribuée au bitcoin ?

Pour le moment, les analystes du marché des FNB ont beaucoup de difficultés à répondre à ces questions.

Tout au plus, ils s’en remettent à l’expérience vécue au Canada avec les FNB de bitcoins depuis leur autorisation en février 2021, soit trois ans avant la décision de la SEC.

Dans son plus récent rapport mensuel sur le marché des FNB, l’analyste spécialisé Daniel Straus, de la Financière Banque Nationale, rappelle que les FNB de bitcoins au Canada avaient attiré près de 700 millions de dollars dès leur premier mois de fonctionnement.

Cet afflux de capitaux s’est poursuivi lors des mois suivants pour totaliser un peu plus de 6 milliards en fin d’année 2021.

Au même moment, la valeur attribuée au bitcoin avait rebondi vers son sommet proche des 68 000 $ US, entraînant avec elle la valeur des parts de FNB de bitcoins au Canada vers leurs premiers montants record.

Mais dès l’année suivante, en 2022, relate l’analyste Daniel Straus, la dégringolade de valeur attribuée au bitcoin – de 68 000 $ US à 17 000 $ US en quelques mois – et la défaillance de grosses plateformes transactionnelles de cryptomonnaies se sont traduites en un soudain revers de fortune pour les FNB de bitcoins au Canada.

Ils ont terminé l’année 2022 avec des parts dévaluées de 65 % en Bourse et une sortie nette de capitaux de l’ordre de 100 millions.

Par la suite, les investisseurs en parts de FNB de bitcoins au Canada ont dû patienter jusqu’en octobre 2023 avant de profiter d’un regain de valeur attribuée au bitcoin, au fil des rumeurs d’une prochaine autorisation de FNB de bitcoin en Bourse américaine.

Prudence et retenue

Quelle leçon tirer de ces premières années tumultueuses pour les FNB de bitcoins au Canada, pour la suite de leurs nouveaux semblables en Bourse américaine ?

« Toutes catégories d’actifs confondues, le marché total des FNB aux États-Unis est 20 fois plus gros que celui au Canada », rappelle d’abord l’analyste Daniel Straus.

N’empêche, « si l’expérience du marché des FNB de bitcoins au Canada peut servir d’indicateur avancé de ce qui pourrait se passer aux États-Unis, il pourrait y avoir une période d’afflux importants de capitaux jusqu’à ce que ce marché initial pour les FNB de bitcoins soit saturé. À partir de ce moment, la demande [et la valeur] du bitcoin et des parts de FNB de bitcoins pourraient augmenter et diminuer en fonction du sentiment des investisseurs envers ce secteur encore très spéculatif des cryptomonnaies ».

En d’autres termes, pour les particuliers-investisseurs, malgré l’essor des FNB de bitcoins dont les parts sont facilement accessibles en Bourse, la prudence et la retenue demeurent des considérations de premier plan.

PHOTO FOURNIE PAR VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS David Paré, planificateur financier et conseiller en placements chez Desjardins Gestion de patrimoine

La récente autorisation des FNB de bitcoins sur la Bourse américaine génère une nouvelle frénésie spéculative envers le bitcoin. Pourtant, malgré cette autorisation par la SEC, le bitcoin demeure une cryptomonnaie sans valeur intrinsèque réelle, et dont c’est impossible d’évaluer le potentiel de rendement. David Paré, planificateur financier et conseiller en placements chez Desjardins Gestion de patrimoine, à Québec

Très risqué

Chez la firme montréalaise Claret, qui gère 2,4 milliards en actifs pour des fortunes privées et des investisseurs institutionnels, le gestionnaire de portefeuille Vincent Fournier est encore plus catégorique à propos des produits d’investissement liés au bitcoin.

PHOTO FOURNIE PAR CLARET GESTION DE PLACEMENTS Vincent Fournier, gestionnaire de portefeuille chez Claret Gestion de placements à Montréal

« Quand ça monte dans les marchés comme le bitcoin ces temps-ci, les investisseurs ont tendance à y voir un indicateur de valeur réelle. Or, malgré sa notoriété, le bitcoin demeure dépourvu de toute valeur d’actif tangible, et donc purement spéculatif », indique Vincent Fournier en discussion avec La Presse.

« En fait, je considère que l’autorisation de FNB de bitcoins n’aide pas les particuliers-investisseurs en ce sens qu’elle leur facilite l’accès à un produit d’investissement beaucoup trop risqué pour leur portefeuille moyen. Même dans un FNB, placer des fonds en bitcoins demeure aussi risqué que de jouer au casino. »

Au département de finance de HEC Montréal, l’enseignant Alain Elkaim est un spécialiste des marchés financiers et coordonnateur de la salle des marchés où s’entraînent les futurs diplômés en gestion de placements.

PHOTO FOURNIE PAR HEC MONTRÉAL Alain Elkaim, enseignant au département de finance de HEC Montréal

À l’égard des FNB de bitcoins, M. Elkaim considère que leur avantage pour les petits investisseurs est de « faciliter une prise de position en bitcoin » à faible coût de gestion.

En contrepartie, avertit l’enseignant en finance, cette facilité de prise de position ne doit pas inciter ces investisseurs à négliger « la règle d’or en placement qui consiste à bien comprendre ce dans quoi on investit ».

Dans le cas du bitcoin et des FNB de bitcoins, dont le marché dépend de la création ou le « minage » de cette cryptomonnaie par des processus informatiques complexes et opaques, « les particuliers-investisseurs qui veulent y aller doivent considérer que la valeur du bitcoin ne repose sur aucun actif tangible et qu’elle est très spéculative et très risquée », souligne Alain Elkaim.

Un fonds boursier (FNB) de bitcoins : de quoi s’agit-il ? Les fonds négociés en Bourse (FNB) de bitcoins gèrent leur propre stocks de cette cryptomonnaie et permettent aux investisseurs d’en acheter des parts. La valeur de ces parts suit donc celle du bitcoin. Pour les investisseurs, ils offrent l’avantage d’investir dans le bitcoin sans les complexités technologiques. Il s’agit donc d’un moyen simplifié et peu coûteux de prendre position en bitcoins. Tout investisseur disposant d’un compte de courtage peut acheter les parts de FNB de bitcoins comme s’il achetait des parts de FNB d’actions ou d’obligations. Toutefois, ces FNB de bitcoins sont beaucoup plus risqués et volatils que les FNB dont l’actif est diversifié en titres de valeur réelle.