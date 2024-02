ILLUSTRATION SAM KALDA, THE NEW YORK TIMES

Il est facile de se moquer de la crise de la quarantaine, surtout si c’est celle de quelqu’un d’autre.

Juli Fraga The New York Times

Le stéréotype, tel qu’il est représenté dans les films et à la télévision, est familier : un homme d’âge moyen fait une crise à l’aube de ses 40 ans et quitte sa femme pour une femme plus jeune et une voiture sport. Ou peut-être juste la voiture.

Dans la vie réelle, cependant, la crise de la quarantaine est rarement aussi évidente ou dramatique, et elle n’est pas l’apanage des hommes. Des évènements marquants tels que célébrer son 40e ou 50e anniversaire, ou le fait de soudainement vivre dans un nid vide, peuvent provoquer une incertitude concernant sa vie et son avenir. Et cette incertitude peut influencer votre façon de dépenser.

« Les sentiments déterminent les comportements », explique Nathan Astle, thérapeute financier à Kansas City, dans le Missouri. Si vous n’êtes pas satisfait de votre vie, vous pouvez acheter une nouvelle garde-robe ou dépenser pour des soins esthétiques. Si vous êtes en quête d’émotions fortes, vous pouvez vous lancer dans des dépenses importantes, telles que des voyages ou des vins de luxe.

Il n’y a pas de mal à se faire plaisir de temps en temps, surtout si l’on prévoit un budget pour ces dépenses. Le problème, c’est que la crise du milieu de vie peut survenir juste au moment où la retraite devient plus concrète. Par conséquent, si vous voulez vous faire plaisir, vous devez également vous assurer que votre épargne-retraite et vos investissements sont sur la bonne voie, selon les experts.

En matière d’investissement, le temps est plus important que le moment, explique Ashley Agnew, thérapeute financière. En d’autres termes, il est plus important d’épargner pour la retraite tôt que d’entrer sur le marché lorsque les cours sont bas et d’en sortir lorsqu’ils sont élevés.

Par exemple, avec un rendement de 6 %, un investissement de 5000 $ par an (pendant 40 ans) rapportera plus de 800 000 $ à l’âge de 65 ans, a expliqué Mme Agnew. En revanche, si vous investissez la même somme pendant 30 ans, vous disposerez de 400 000 $.

Plus le moment de la retraite approche, moins il y a de temps pour épargner.

Une réflexion à court terme peut avoir un impact à long terme. Ashley Agnew, thérapeute financière

Selon Marti Awad, conseillère financière à Denver, au Colorado, les signes indiquant que la crise de la quarantaine bat son plein sont les suivants : retirer de l’argent de votre caisse de retraite ou de votre compte de retraite individuel, ou emprunter sur votre maison pour des achats qui répondent à des désirs et non à des besoins. L’endettement par carte de crédit ou le fait de cacher ses achats à ses proches sont également des signaux d’alarme.

Mais comme le magasinage remonte souvent le moral (même temporairement), les dépenses ne sont pas perçues comme un problème, mais sont prises pour une solution, explique M. Astle. Il est donc important d’élaborer un plan avant qu’un problème ne survienne. Pour éviter qu’une crise de la quarantaine ne vienne perturber vos objectifs financiers, envisagez les mesures de protection suivantes.

Attention à l’inflation du mode de vie

Si vous avez la chance d’avoir un emploi stable au fil des ans, le revenu augmente généralement avec l’âge et l’expérience.

Une enquête menée en 2022 par le Bureau du recensement des États-Unis a révélé que le revenu médian des ménages des personnes âgées de 45 à 54 ans s’élevait à 101 500 $ US par an, contre 80 240 $ pour les personnes âgées de 25 à 34 ans.

« En général, c’est entre 40 et 50 ans que l’on commence à gagner le plus d’argent », explique Paco de Leon, auteure de l’ouvrage Finance for the People. Avec un revenu plus élevé, vous pouvez peut-être vous permettre des restaurants plus chers, des vacances plus fantaisistes ou une plus grande maison.

Cependant, l’achat de ces choses peut déclencher un phénomène appelé « inflation du mode de vie », c’est-à-dire que vos dépenses augmentent en même temps que vos revenus.

« C’est une pente glissante », explique Mme de Leon. Par exemple, si vous gagnez 80 000 $ US par an et que votre salaire augmente de 3 %, quelques dépenses supplémentaires telles que les soupers et les escapades de week-end, sans parler de l’inflation, peuvent rapidement engloutir votre argent supplémentaire.

Pour éviter de changer de mode de vie, fixez-vous des limites financières. Par exemple, si votre salaire augmente, investissez le revenu supplémentaire dans votre compte de retraite. Si ce n’est pas possible, suivez un conseil financier général, qui consiste à placer 20 % de votre augmentation dans un compte d’épargne. Et si vous recevez une prime annuelle, dépensez-en une petite partie et investissez le reste, conseille Mme de Leon.

Trompez votre cerveau

Selon Mme Agnew, la crise de milieu de vie peut déclencher une mentalité « ici et maintenant » à l’égard de l’argent. Cela peut vous rendre plus vulnérable aux dépenses impulsives.

Pour éviter cela, Mme de Leon recommande de créer ce qu’elle appelle une liste d’achats. Écrivez tout ce que vous voulez et imaginez-vous en train d’acheter ces articles, dit-elle.

Tout comme le fait de faire défiler les médias sociaux ou de boire de l’alcool, le magasinage procure une poussée de dopamine. Cependant, la liste d’achats peut « tromper votre cerveau » en lui faisant croire que vous avez dépensé l’argent, dit-elle, ce qui procure la même récompense.

Si deux semaines se sont écoulées et que vous voulez toujours l’article, réfléchissez aux inconvénients avant de passer à l’action. Mme de Leon suggère de répondre à la question suivante : « Est-ce que cela va me mettre dans une situation financière plus fragile ? »

Mettez votre compte bancaire à l’épreuve

Si vous envisagez une dépense importante, comme des vacances de rêve à l’occasion d’un anniversaire important, Mme Awad suggère de revoir d’abord votre plan de retraite. Les planificateurs financiers disposent d’un logiciel qui permet d’effectuer un « test de résistance » afin d’analyser l’effet de l’achat, dit-elle.

Un test de stress exécute différents scénarios de rendement, révélant le risque inhérent à vos choix financiers, explique Mme Awad. Le fait de voir l’éventail des rendements potentiels peut vous aider à déterminer si votre pécule peut supporter la dépense.

Trouver de l’aide

Les mésaventures financières peuvent être embarrassantes, ce qui peut vous empêcher d’agir. « La honte est l’ennemie du changement », déclare M. Astle. Par conséquent, si vous avez trop dépensé, n’hésitez pas à demander de l’aide.

Par exemple, si le stress a alimenté vos excès, un thérapeute financier pourrait vous apprendre à gérer vos émotions de manière plus saine. Le fait de pouvoir nommer vos sentiments peut vous aider à réagir différemment.

Si le fait de retirer de l’argent de votre compte de retraite a nui à votre santé financière, une rencontre avec un planificateur financier à honoraires exclusifs pourrait vous aider à vous remettre sur la bonne voie. Et si vous avez accumulé des dettes sur votre carte de crédit, un professionnel peut élaborer un plan pour vous aider à les rembourser.

Même si votre épargne a été mise à mal, les résultats des erreurs financières sont rarement gravés dans le marbre.

« Le fait de prendre de petites mesures pour corriger ses erreurs permet d’aller loin », déclare M. Astle.

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.