Deux géants du paiement électronique et du crédit ont annoncé mardi qu’ils entendaient combattre l’enjeu des paiements frauduleux.

Interac lance son service de vérification d’identité numérique, tandis qu’Equifax donne accès à son cadre de contrôles de sécurité.

D’abord spécialisé dans les paiements et virements, Interac a annoncé le lancement de son nouveau service de vérification d’identité et d’authentification numérique, nommé Interac Vérification.

Ce service propose aux entreprises et organismes gouvernementaux un ensemble de solutions pour confirmer l’identité de leurs nouveaux clients, authentifier leurs connexions et assurer la sécurité des transactions.

Les clients, de leur côté, pourront aisément s’authentifier et vérifier numériquement leurs données personnelles, pour accéder aux services offerts par les entreprises et les gouvernements participants.

« Interac est particulièrement bien placé pour offrir un réseau interopérable de vérification et d’authentification fondé sur la confiance que nous avons cultivée avec les Canadiens pendant près de quatre décennies », a déclaré Debbie Gamble, responsable en chef, laboratoires d’innovation et nouvelles entreprises chez Interac, dans un communiqué.

Avec Interac Vérification, Interac prétend simplifier les processus de conformité et de vérification pour réduire les erreurs et accélérer l’intégration des clients.

Son Service de vérification de documents Interac permet au client qui veut ouvrir un compte auprès d’une entreprise de confirmer son identité au moyen de son téléphone intelligent et d’une pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement. Il photographie ce document avec son téléphone et confirme son identité avec un égoportrait.

Le Service de vérification Interac utilise plutôt l’identifiant de connexion du client auprès d’une institution financière participante pour confirmer son identité.

Avec le Service d’ouverture de session Interac, le citoyen pourra accéder à plusieurs services gouvernementaux lors d’une même session, en utilisant l’identifiant de connexion de son institution financière bancaire ou d’un autre partenaire.

Fondée en 1984 par les grandes institutions financières canadiennes pour établir un réseau de guichets automatiques interbancaires, l’Association Interac avait fusionné avec Acxsys Corporation en 2018 pour former Interac Corp.

Celle-ci avait fait un premier pas en matière d’identité numérique en 2019 avec l’acquisition de 2Keys, une entreprise ontarienne spécialisée dans la sécurisation des expériences numériques. En 2021, elle avait acquis les droits exclusifs des services d’identification numérique de SecureKey Technologies au Canada.

Interac Vérification concrétise ces investissements.

Equifax donne accès à son cadre de contrôles de sécurité

De son côté, Equifax a annoncé qu’elle donnait librement accès à son cadre de contrôles de la sécurité et de la confidentialité.

PHOTO KEVIN D. LILES, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

La société spécialisée en évaluation du crédit veut ainsi aider les entreprises et organismes de toutes les tailles à améliorer leurs mesures de cybersécurité, en leur permettant de consulter les procédures qu’elle a mises en place.

Equifax a fondé ses contrôles de sécurité et de confidentialité sur le cadre de cybersécurité1 et le cadre de protection de la vie privée2 du National Institute of Standards and Technology (NIST) des États-Unis.

Equifax, dont le siège social se trouve à Atlanta, compte près de 14 000 employés et est active dans 24 pays dans les Amériques et en Europe.