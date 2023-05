Qui protège vos épargnes en cas de faillite ?

Depuis la faillite de la Silicon Valley Bank et la chute brutale de l’action de Credit Suisse, on assure aux épargnants sur toutes les tribunes que le système bancaire canadien est solide. Or, savez-vous lesquels de vos placements sont protégés en cas de faillite et qui s’en occupe ?