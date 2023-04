Vous êtes impatient de contribuer à un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) ? Vous avez prévu que votre remboursement d’impôt servirait à cotiser dans ce nouvel outil fiscal annoncé par le gouvernement fédéral en 2022 ? Voici où vous pouvez le faire dès maintenant.

On peut mettre les fonds dans un compte d’épargne ordinaire ou dans un certificat de placement garanti (CPG) avec une échéance d’un à cinq ans. « Pour l’instant, ce sont les deux seules options offertes, l’objectif étant de le rendre admissible le plus rapidement possible », explique Stéphanie Castonguay.

Actuellement, pour ouvrir un CELIAPP, on doit appeler à la Banque Nationale afin de prendre rendez-vous avec un conseiller ou un planificateur financier, ou encore aller sur le site web de l’institution qui s’est doté d’un nouvel onglet « prendre rendez-vous », explique en entrevue Stéphanie Castonguay, conseillère sénior, équipe stratégies-conseils, et planificatrice financière.

Les clients les plus autonomes de RBC peuvent investir et choisir les produits de leur choix à mettre dans le CELIAPP au moyen de RBC Placements en direct. Ceux qui préfèrent investir dans les portefeuilles déjà prêts peuvent le faire en ligne à RBC Investi-Clic. Des fonds négociés en Bourse conçus par les professionnels de RBC sont offerts pour le CELIAPP, mais pas les fonds communs de placement, selon le site de la banque, qui offre de nombreux détails pour guider ses clients. Ceux qui préfèrent opter pour la façon traditionnelle, soit d’appeler en succursale pour prendre rendez-vous avec un conseiller, peuvent aussi ouvrir un CELIAPP de cette façon.

L’implantation du compte d’épargne libre d’impôt, le CELI, en 2009, était un peu différente, car les règles fiscales sont différentes, rappelle Jean-Benoît Turcotti. « Il s’agissait d’un produit enregistré dont les rendements sont libres d’impôt. Pour le CELIAPP, c’est un peu plus complexe, car il y a des interactions avec les autres régimes enregistrés et, comme pour les REER, les cotisations permettent une déduction fiscale lors de la déclaration de revenus. »

« Les travaux se poursuivent chez Desjardins pour offrir le CELIAPP à nos membres et clients dans les meilleurs délais, explique le porte-parole Jean-Benoît Turcotti. En attendant, les membres et clients de Desjardins peuvent bénéficier d’une promotion pré-CELIAPP pour y placer [la somme] de leur future cotisation CELIAPP 2023 à un taux promotionnel. »

Le CELIAPP sera tout d’abord offert aux clients de BMO et de BMO Gestion de patrimoine par l’entremise des services bancaires aux particuliers et des services en gestion de patrimoine. « En date d’aujourd’hui, l’application n’est pas encore offerte, mais le sera sous peu », assure la porte-parole de BMO.

Épargne Placements Québec

Est-ce offert ?

Non

A-t-on une date ?

D’ici la fin de 2023

Quels types de placements ?

Tous ceux offerts sur le site

Est-ce que le site de l’institution en fait mention ?

Oui

« On est prêts, on devait commencer le 1er avril, mais on attend le OK du gouvernement du Canada », affirme au téléphone une employée du service à la clientèle. Sur le site d’Épargne Placements Québec, on indique déjà comment ouvrir un compte CELIAPP, mais une fois entré dans notre compte d’adhérent, l’option pour cet « achat » n’est pas encore offerte.