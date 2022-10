Savez-vous où va votre argent ? Avec l'inflation galopante qui entraîne une hausse des coûts, il serait utile de faire l'exercice d'un premier budget. Voici trois étapes à suivre pour le réaliser,

Stéphanie Bérubé La Presse

1. Établissez les objectifs

« Quand on dit aux gens qu’ils doivent épargner pour leur retraite, ça ne leur tente jamais. Alors on leur demande ce qu’est leur retraite idéale, ce qu’ils veulent faire à la retraite », dit Annick Kwetcheu Gamo, fondatrice de l’OBNL Code F, voué à l’éducation financière.

« Est-ce qu’ils veulent continuer de travailler en partie ? S’occuper de leurs plantes dans le jardin ou de leurs petits-enfants ? Faire le tour du monde ? Une fois qu’on établit ce que sera leur retraite, là, on les accroche ! »

La première étape menant à la création du budget, avant même de regarder ses chiffres et son comportement, est d’établir ses objectifs clairement et un nombre raisonnable d’objectifs qui permettra de garder le cap.

Tout le monde veut aller à Rome, mais plusieurs personnes ne savent même pas où est leur Rome ! Annick Kwetcheu Gamo, fondatrice de l’OBNL Code F

« Une fois que l’on a défini où les gens veulent aller, dit-elle, on va voir que tous les outils financiers, y compris le budget, permettent d’y aller. »

Une idée claire des buts permet de les chiffrer, d’établir comment épargner pour les atteindre et de se doter d’un échéancier réaliste, selon le mode de vie souhaité.

Ça change tout quand on réalise que le budget permet de dégager de l’argent pour quelque chose de plus important que le quotidien, explique Youcef Ghellache, professeur de finances au collège Montmorency. « Car au bout du compte, le matin, on se lève pour quoi ? Pas pour payer des factures ! »

2. Voyez où vous dépensez

Une fois que vous savez ce que vous voulez, il faut savoir d’où vous partez.

« On regarde ses transactions financières passées, explique Annick Kwetcheu Gamo. J’appelle ça le Walk of shame des finances. On voit les dépenses qu’on a faites et on voit où ça fait mal. »

Pour y arriver, il existe de nombreux outils en ligne, gratuits. Les institutions financières et émetteurs de cartes de crédit offrent également des outils pour chiffrer ses dépenses et faire un budget. Ils sont plus ou moins simples.

Pour commencer, si vous n’avez jamais fait l’exercice, le planificateur budgétaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada permet d’y voir plus clair, facilement.

Conseil : choisissez le bon moment pour faire le calcul et prenez le temps d’entrer les montants les plus précis possible. Regarder vos derniers relevés de cartes de crédit pour savoir combien vous avez dépensé à l’épicerie et à la pharmacie dans les trois à six derniers mois, deux pôles de dépenses que l’on tend à sous-estimer. Les sorties aussi coûtent souvent plus cher que l’on croit...

Prenez le temps d’encaisser le coup si votre solde est négatif, c’est-à-dire si vous vous rendez compte que vous dépensez plus que vous gagnez.

3. Trouvez l’outil (et la personne !) qui vous convient

On pense souvent que l’on doit consulter un planificateur budgétaire pour faire son premier budget, alors qu’il vaut mieux faire d’abord l’exercice avec un outil simple, seul à la maison.

Si cela vous rebute déjà, vous pouvez vous tourner vers un conseiller budgétaire. Plusieurs organismes communautaires offrent aussi des conférences autour de l’art du budget. De plus en plus de consultants privés le font aussi.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE André Lacasse, planificateur financier

« Aujourd’hui, les gens se tournent vers des sources d’information non traditionnelles, indique le planificateur financier André Lacasse. On retrouve des conseils financiers sur TikTok et You Tube. J’ai parfois des appels de gens qui me disent y avoir vu un de mes collègues... »

André Lacasse suggère aux néophytes de quand même s’assurer de la crédibilité de la source afin de ne pas tomber sur ce qu’il appelle « des marchands de rêves », voire carrément des incompétents.

Le phénomène TikTok est très fort et il faut être prudent, car on retrouve des gens bien intentionnés qui n’ont aucune formation. André Lacasse, planificateur financier

Son conseil : voir les offres des institutions financières et des Associations coopératives d’économie familiale (ACEF) qui sont à peu près partout au Québec. On y propose de l’accompagnement et des ateliers, gratuits. Une mine de ressources méconnue, dit-il.

Mieux encore, André Lacasse suggère aux étudiants qui doivent ajouter un cours à l’extérieur de leur curriculum de prendre un cours en finances et à tous de suivre les activités de professeurs compétents.

Et dans tous les cas, avant d’aller voir un planificateur financier pour investir ses économies... il faut en avoir !