Près de 83 % sont titulaires d’au moins une carte de crédit, selon une analyse récente.

Stéphanie Bérubé La Presse

Une analyse du site d’investissements Invezz publiée la semaine dernière ne donne pas un bon bulletin en matière d’économie pour le Canada, qui, globalement, termine premier des pays les plus endettés de l’OCDE.

Invezz calcule que les Canadiens sont les plus grands titulaires de cartes de crédit, loin devant le Japon et la Suisse, avec un taux de 82,74 %. C’est donc dire que seulement moins d’un adulte sur cinq au Canada ne possède pas de carte de crédit.

Pour y voir plus clair, nous avons consulté Jean-Maximilien Voisine, président fondateur de Milesopedia, un site qui offre des services de cartes de crédit ainsi que des conseils pour les choisir et les utiliser, et Youcef Ghellache, cofondateur et dirigeant d’educfinance, un service d’éducation en finances personnelles qui lance sa toute nouvelle plateforme cette semaine.

Pourquoi les Canadiens sont-ils champions à cet égard ?

« Il faut prendre ce comparatif avec des pincettes », prévient d’emblée Jean-Maximilien Voisine.

Car les pays de l’OCDE n’ont pas tous la même culture par rapport au crédit. Le Canada peut se comparer au Japon ou aux États-Unis, mais plus difficilement aux pays européens. « L’Europe a un système de fonctionnement du crédit très différent, explique Jean-Maximilien Voisine. Par exemple, en France, on parle plus de cartes bancaires, et donc pas de crédit. »

Et pourquoi les Européens sont-ils moins accros que nous aux cartes de crédit ?

Tout simplement parce que les banques sont moins insistantes pour en faire la promotion, car les taux d’interchange sont plus bas, explique Jean-Maximilien Voisine. Ce taux, réclamé par les institutions financières au commerçant sur chacune des transactions, est plafonné à 0,5 % en Europe, dit-il, alors qu’il est d’environ 1,5 % au Canada.

Combien devrions-nous avoir de cartes de crédit ?

« Pour le commun des mortels, deux », répond Youcef Ghellache, avec de bonnes limites de crédit et de différents émetteurs, pour pallier une situation urgente. La gestion de la carte de crédit ne doit pas compliquer la gestion des finances personnelles, selon lui, car c’est dans ces situations que l’on peut oublier de payer un solde et que les intérêts commenceront à s’accumuler.

Jean-Maximilien Voisine croit que l’on peut avoir trois ou quatre cartes pour jongler avec les avantages de chacune et en tirer le maximum. « Il n’y a pas de meilleure carte, dit-il. On doit faire son choix selon ses besoins et son comportement. »

On peut donc avoir une carte pour faire l’épicerie et une autre qui offrira aux voyageurs une assurance, des accès aux salons dans les aéroports ou qui sera sans frais de conversion de devises, estime le fondateur de Milesopedia.

La première question à se poser est : suis-je capable de payer mes soldes ? Si la réponse est non, il faut éviter de multiplier les cartes.

Comment éviter d’accumuler des dettes sur les cartes ?

« La carte de crédit est un mode de paiement, pas un mode de financement », rappelle Youcef Ghellache. Dans le cas où il y a impossibilité de payer le solde, il faut donc se tourner vers un mode de financement. « Une marge de crédit personnelle aura un taux d’intérêt plus bas », dit-il. Idem pour la marge hypothécaire ou même un prêt personnel qui consoliderait les dettes.

Dans tous las cas, Youcef Ghellache conseille d’éviter la procrastination et de rapidement faire face à la situation. « On ne devrait jamais payer uniquement le minimum du solde », dit-il.

Est-ce que certaines personnes devraient éviter d’avoir une carte de crédit ?

Non, dit Youcef Ghellache, car avoir une carte et bien l’utiliser contribue à bâtir l’historique de crédit. « Quelqu’un qui a peur d’avoir une carte et préfère ne pas en avoir sera pénalisé le jour où il voudra obtenir un prêt pour l’achat d’une voiture, par exemple, car il n’aura pas bâti son historique de crédit. »

Si on craint de perdre le contrôle, il est possible de se tourner vers des cartes prépayées ou qui demandent un dépôt, dit-il, ce qui évite d’accumuler des dettes.

Autre bon conseil donné par Youssef Ghellache : n’attendez pas la fin du mois pour payer la totalité de votre solde. Faites des paiements chaque semaine, cela permet de bien suivre les dépenses et d’ajuster le budget en conséquence.

Qu’est-ce que la cote de crédit ?

C’est ce qui évalue notre capacité à gérer le crédit, selon l’historique de notre comportement d’après plusieurs critères, dont la ponctualité de paiement et la partie de la limite que l’on utilise.

C’est pourquoi il est plus avantageux de répartir ses achats sur deux cartes avec une limite de 1000 $ chacune plutôt que de tout mettre sur la même, avec la même limite, explique Jean-Maximilien Voisine.

Au Canada, les institutions financières donnent ces informations à Equifax et TransUnion, qui établissent le score.