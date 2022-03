WALO

Une application pour initier les enfants aux finances

Rim Charkani a commencé à investir à 26 ans. « Il n’y a pas si longtemps », constate-t-elle. Elle parle d’occasion perdue… « On ne réalise pas à quel point le pouvoir de l’intérêt composé et le fait de commencer tôt à investir peuvent faire une différence plus tard, note-t-elle. La majorité des jeunes ne saisissent pas ça. »