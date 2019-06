Autre province, même retraite ?

« Après 26 ans, j'ai décidé de rentrer, parce que mes parents vieillissent et ne sont pas en bonne santé, raconte-t-elle au téléphone. Je voulais aussi me rapprocher de mes filles qui seront toutes les deux à Montréal l'an prochain. »

À quelques kilomètres de l'école néo-brunswickoise où elle travaillait, Chantal a acheté une maison située en Gaspésie. Même en baissant le prix en dessous du montant de son hypothèque, elle n'a pas réussi à la vendre. Elle se demande ce qu'elle doit en faire, car il faut toujours investir dans des rénovations. Pour l'instant, elle a décidé de la louer.

« C'est une grande maison centenaire de trois étages avec le sous-sol fini et un grand terrain, décrit-elle. Elle vaudrait le triple à Montréal. Là-bas, en Gaspésie, c'est un secteur où les maisons sont difficiles à vendre. Je ne suis pas au bord de la mer, et le marché est au ralenti. Si je la vends, je perds de l'argent et je dois continuer de rembourser la différence. »

Âgée de 53 ans, Chantal poursuit maintenant sa carrière d'enseignante à Montréal et vit seule dans un logement. Comme elle souffre d'arthrite, de fatigue chronique et de dépression saisonnière, elle ne croit pas avoir les capacités physiques nécessaires pour être en poste au-delà de 60 ans. Avec ses conditions de santé, elle devrait opter pour un travail à mi-temps, mais elle n'en a pas les moyens.

« Je sais que j'ai un budget très serré avec le loyer, l'hypothèque et l'entretien de la maison, mais je me demande si ce sera bientôt possible d'arrêter de travailler. Comme les programmes de pension sont différents d'une province à l'autre, j'ai demandé un transfert. Je ne sais pas si j'aurais assez d'argent pour vivre confortablement, me gâter un peu et faire un vrai voyage tous les deux ans. »

LES CHIFFRES

Chantal, 53 ans

Salaire annuel actuel : 78 992 $

Nombre d'années de service admissibles aux prestations de retraite : 24

Montant du régime de retraite transférable : 368 000 $

Rentes des gouvernements estimées à 60 ans : 636 $ par mois

Rentes des gouvernements estimées à 65 ans : 1002 $ par mois

REER : 895 $

CELI : non

Placements non enregistrés : non

Dettes

Voiture : 5000 $

Carte de crédit : 4000 $

Loyer : 660 $ par mois

Prix payé de la maison en Gaspésie : 94 000 $ (achetée en 2010)

Valeur de la maison sur le marché : 87 000 $

Hypothèque : 408 $ par mois

Taxes municipales annuelles : 1052 $

Taxe scolaire annuelle : 230 $

Assurances : 1700 $

Revenu de loyer de la maison : 675 $ par mois

Le régime de retraite

Transférer les fonds accumulés dans la caisse de retraite au Nouveau-Brunswick au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) n'est pas une mince affaire, selon Josée Lacasse, planificatrice financière et conseillère émérite aux Services financiers Groupe Investors.