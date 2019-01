Le rêve de la retraite à 55 ans, réaliste ?

Julie et Mathieu filent le parfait amour, prévoient se marier en juin, avoir un enfant et prendre leur retraite à 55 ans. Est-ce un scénario qui peut tenir ailleurs que dans un livre ?

LA SITUATION

Julie et Mathieu sont tous deux âgés de 34 ans. Elle est enseignante et a un régime de retraite intéressant, et lui est gestionnaire dans un commerce de détail sans régime de retraite. En plus d'être heureux et d'avoir un enfant, ils ont comme objectif 2040 : l'année où ils rêvent de prendre leur retraite.

« Comme il y a un manque d'enseignants depuis plusieurs années, j'ai commencé à faire de la suppléance tout en terminant mes études universitaires. À 55 ans, j'aurais donc 35 ans de service », explique Julie.

Julie et Mathieu se considèrent comme deux personnes prévoyantes et économes. Lorsqu'ils ont acheté leur maison de 360 000 $ en 2015, en banlieue de Montréal, ils avaient accumulé assez d'argent pour faire la mise de fonds de 20 % afin d'éviter de payer l'assurance de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

En 2040, le couple planifie de la vendre pour acheter une propriété plus petite comme un condo. Il a déjà son projet de retraite en tête : faire deux voyages par année, un dans le Sud et un autre en Europe ou plus loin.

« Tout le monde me dit qu'avec mon fonds de pension à prestations déterminées, je n'ai pas à m'inquiéter pour ma retraite, soutient Julie. Mais je tiens à faire une bonne planification, parce que je ne veux pas me retrouver à la retraite en me disant que 100 $ de plus par mois auraient fait toute la différence. Je ne veux pas rater la chance de faire des voyages. On adore voyager ! »

Julie et Mathieu se disent prêts à commencer à épargner de façon rigoureuse. Il leur reste 21 ans pour accumuler la somme nécessaire à leur projet de retraite. Mais est-ce que ce sera suffisant ?

LES CHIFFRES

Julie

Âge : 34 ans

Salaire : 71 112 $

Épargnes

REER : 12 386,23 $ (FTQ)

CELI : aucun

Régime de retraite à prestations déterminées

Remboursement RAP : 4482,41 $ (445,67 $ par année)

Voiture en location : 268,57 $ par mois

Mathieu

Âge : 34 ans

Salaire : 115 000 $

Avantage imposable : 6000 $ voiture fournie

Épargnes

REER : 15 000 $

CELI : aucun

Régime de retraite : aucun

Remboursement RAP : 8514 $ (1064 $ par année)

Propriété : valeur de 360 000 $

Solde de l'hypothèque : 264 419,78 $ (1100,87 $ par mois)

LE PREMIER SCÉNARIO

Selon les calculs de Raphaël Hainault, conseiller en gestion de patrimoine chez Financière des professionnels gestion privée, à Brossard, le couple devra économiser 45 000 $ par année pour atteindre son but.