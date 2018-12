Retourner aux études sans vendre la maison

LE PROBLÈME

Guillaume veut retourner aux études. L'ennui, c'est que le jeune homme de 27 ans sait compter.

« J'ai déjà fait un certificat en comptabilité et je veux aller finir deux années supplémentaires pour aller chercher un bac et changer de domaine », explique-t-il.

Il prévoit donc des problèmes budgétaires.

Car les projets s'accumulent. Il est papa d'une petite fille d'un an et demi, et un autre enfant doit naître en janvier.

Guillaume et sa conjointe Caroline sont propriétaires depuis peu d'une maison grevée d'un solde hypothécaire de 283 000 $.

Caroline, employée du gouvernement, gagne un salaire d'environ 60 000 $.

Ils se partagent les dépenses en parts égales, et Guillaume a bien l'intention de continuer à tenir ses engagements pendant ses études.

« J'aimerais savoir s'il est réaliste de penser que je peux réaliser ce projet sans vendre la maison en utilisant mon épargne personnelle pour couvrir la moitié des dépenses communes », s'enquiert-il.

Guillaume travaille pour son employeur actuel depuis quatre ans, pour un salaire annuel de 70 000 $.

Sa part des dépenses communes - maison, auto, garderie, etc. - lui coûte 1410 $ par mois.

Il calcule séparément ses dépenses dites personnelles (cellulaire, épicerie, essence, fournitures pour la maison et les enfants, sorties), qui totalisent 1300 $ par mois.

Dans le contexte de l'arrivée du nouveau bébé, Guillaume prévoit lancer doucement la machine avec des études à temps partiel durant l'hiver, pour poursuivre à temps plein dès la session d'été 2019.

Après quatre sessions consécutives à temps plein, il retournerait au travail à l'automne 2020.

Durant les deux ans que dureraient ses études, Guillaume prévoit que les droits de scolarité et les dépenses connexes s'élèveront à environ 10 000 $.

Selon le simulateur de l'Aide financière aux études, il pourrait obtenir une aide de 1600 $ par session.

Durant ses études, il croit pouvoir gagner 250 $ par semaine en travaillant à temps partiel.

« Auriez-vous une meilleure stratégie ?, demande-t-il. Serait-il plus sage de vendre la maison pour en trouver une moins chère et ainsi réduire l'hypothèque ? »

LES CHIFFRESGuillaume, 27 ans

Salaire : 70 000 $ par année

Compte courant : 8000 $

CELI : 47 000 $

Caroline, 27 ans

Salaire : environ 58 000 $ par année

Compte courant : 8000 $

CELI : 23 000 $

Allocation canadienne pour enfants : 2820 $ par année

Soutien aux enfants : 680 $ par année

MAISON

Prix : 358 000 $

Solde hypothécaire : 283 000 $

Mensualité hypothécaire : 1375 $

Impôts fonciers : 2900 $

LA SOLUTION

La planificatrice financière Josée Laframboise, de BMO Groupe Financier, s'est donc mise à calculer.