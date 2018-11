Une maison plus grande malgré les dettes ?

Acheter une maison pour avoir plus d'espace pour les enfants et offrir un logement à leur grand-maman est un projet excitant. Les dettes peuvent toutefois être un obstacle !

Les deux parents ont de bons emplois dans une société de transports en commun. Néanmoins, ils peinent à boucler leur budget et ont accumulé plusieurs dettes. « Je suis tannée de toujours vivre de paie en paie et de m'endetter à chaque imprévu, note Claudine. J'ai fait un budget, mais je n'arrive pas à le suivre ni à épargner. Je ne vois pas où couper dans mes dépenses. »

Le couple aimerait également mettre de l'argent de côté pour les études de ses enfants. Pour l'instant, seul l'aîné a un régime enregistré d'épargne-études (REEE) collectif chez Universitas. « Malheureusement, il a des troubles d'apprentissage et il est incertain qu'il puisse faire des études, explique Claudine. Et le régime n'est pas transférable à un autre enfant. »

« Contracter régulièrement de petites dettes à 13 %, 14 % et 19 % selon le cas représente un problème budgétaire, tranche Chanelle Montpetit, planificatrice financière chez N15. C'est important de faire un budget détaillé en plaçant chaque dépense dans la bonne catégorie. Il faut éviter d'indiquer simplement "carte de crédit'' et le montant, par exemple. Cela leur permettra de mieux voir où couper. »

Bien sûr, les membres du couple devront ensuite respecter le budget qu'ils auront établi. « Des applications, comme Mint, envoient une notification si on dépasse ses prévisions pour un poste budgétaire, indique Mme Montpetit. Cela pourrait peut-être les aider. »

En plus de rembourser leurs dettes, ils devront mettre de l'argent de côté pour constituer un fonds d'urgence. Cela leur évitera de s'endetter de nouveau en cas d'imprévu. Réduire les dépenses est la seule façon d'y parvenir et d'arriver à épargner pour les études des enfants éventuellement.

ACHAT DE LA MAISON

Ensuite, l'achat d'une maison plus grande et plus chère n'est pas envisageable sans le loyer de la mère de Claudine. Cela signifie aussi qu'ils ne pourront pas se permettre de payer plus de 800 $ de plus par rapport à leurs paiements actuels. Cela signifie donc une maison d'environ 315 000 $ au maximum, estime Mme Montpetit. Par contre, il faudrait attendre août 2020 pour vendre le condo afin d'éviter une pénalité hypothécaire. S'ils vendent après cette date, il vaudrait mieux renouveler l'hypothèque à un taux variable. La pénalité sera alors limitée à trois mois d'intérêts.

Si le couple fournissait une mise de fonds de seulement 5 % et vendait sa maison sans courtier comme prévu, il lui resterait environ 8000 $, après le paiement des frais. Cela pourrait constituer un fonds d'urgence.

CHANGER LE VÉHICULE

Quant à l'achat d'un nouveau véhicule, ce sera un paiement supplémentaire. Si le couple ne contracte aucune nouvelle dette et continue ses remboursements au même rythme, cela dégagera une marge de manoeuvre de 440 $ dans son budget à la fin de 2019. « Pour conserver le même budget, le paiement du nouveau véhicule devrait donc se limiter à 440 $ par mois au maximum », indique Mme Montpetit.

Malgré un taux d'intérêt plus élevé à l'achat, Mme Montpetit conseille le véhicule d'occasion pour limiter les dépenses. « En plus, dans les offres à 0 %, il y a souvent des frais cachés ou un rabais auquel on n'a pas droit », note-t-elle. Elle leur rappelle aussi de vérifier le prix de l'assurance. Il pourrait augmenter avec un véhicule plus récent.

AUTRES PROJETS

Quant aux études des enfants, Mme Montpetit recommande de revérifier le contrat du REEE de l'aîné. Si le régime n'est pas transférable actuellement, il pourrait l'être lorsque l'enfant aura atteint 17 ans. Sinon, les parents pourraient s'informer des pénalités s'ils se retirent du régime collectif. Elles sont souvent élevées, mais cela pourrait valoir la peine dans ce cas-ci. Si les parents veulent reprendre un nouveau REEE pour leurs enfants, mieux vaudrait choisir un régime familial.

Finalement, même s'ils ont chacun un régime de retraite de leur employeur, ils devraient vérifier si c'est suffisant pour leur retraite. Si ce n'est pas le cas, ils devront réduire leurs dépenses davantage pour mettre plus d'argent de côté.

