Cinq questions pour votre planificateur financier

Quelles sont vos compétences ?

Avant de confier quoi que ce soit à un planificateur financier, assurez-vous qu'il est ce qu'il prétend. « Il doit avoir un permis, rappelle Jocelyne Houle-LeSarge, présidente-directrice générale de l'Institut québécois de la planification financière (IQPF). Les gens devraient vérifier cette information sur le site de l'IQPF ou de l'Autorité des marchés financiers. » Certains planificateurs financiers peuvent avoir plusieurs permis, pour vous offrir des placements ou des assurances, par exemple.

Questionnez-le aussi sur son champ d'expertise. « Un planificateur financier peut aussi être notaire, conseiller en sécurité financière ou fiscaliste », cite en exemple Angela Iermieri, porte-parole et planificatrice financière chez Desjardins. Si vos besoins sont variés, il devrait travailler en collaboration avec d'autres membres de son équipe ou vous recommander à d'autres professionnels.

Comment êtes-vous payé ?

Demandez au planificateur financier comment il est rémunéré et quels frais vous devrez payer. « Les planificateurs des institutions financières sont salariés, mais d'autres sont payés à honoraires, indique Mme Iermieri. Il peut aussi y avoir des commissions et des frais de gestion sur les produits vendus. »

« Si rencontrer la personne ne coûte rien, est-ce encore gratuit si je ne prends pas le produit proposé ? », suggère également de demander Mme Houle-LeSarge.

Sur quoi se basent vos recommandations ?

Informez-vous sur les hypothèses utilisées pour faire les projections. « On devrait demander quelles sont les hypothèses quant aux rendements espérés, à l'espérance de vie, au taux d'inflation, etc. », énumère Mme Iermieri.

Pour recevoir de bonnes recommandations, vous devez toutefois éviter de faire des cachettes. « Le travail du planificateur financier va être aussi bon que l'information recueillie », souligne Mme Houle-LeSarge. Mieux vaut donc être le plus transparent possible pour recevoir des conseils justes.

Est-ce que je comprends bien ?

Reformulez les propos du planificateur financier dans vos mots pour vous assurer d'avoir bien compris ses explications. Demandez des précisions si certaines explications manquent de clarté.

« Souvent, les gens hésitent à poser des questions de crainte d'avoir l'air de ne pas connaître ça ou de ne pas comprendre, constate Mme Iermieri. Si on vous propose quelque chose qui vous rend mal à l'aise ou que vous ne comprenez pas, posez des questions. Ça démontre un intérêt. Plus le client pose des questions, plus cela devient intéressant. »

Quelles sont les prochaines étapes ?

Renseignez-vous sur la suite des choses après avoir reçu ses recommandations. « On peut lui demander quand on se revoit et quel sera son rôle dans la réalisation du plan d'action, indique Mme Iermieri. Est-ce qu'il continue d'être présent ou il vous recommande à quelqu'un d'autre ? »

Quoi qu'il en soit, un certain suivi devrait se faire. « Le plan devrait être révisé, indique Mme Houle-LeSarge. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs ? Si oui, sommes-nous encore dans les paramètres qu'on s'était fixés ? » Vous devriez aussi le revoir s'il y a un changement important dans votre vie comme une naissance, une perte d'emploi, etc.