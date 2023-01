La société montréalaise Investissements PSP, qui gère 230 milliards d’actifs des régimes de retraite des salariés fédéraux, s’associe avec sa vis-à-vis albertaine, la société AIMCo, afin d’accroître conjointement leurs activités dans le marché international de la dette privée.

Ces activités centrées sur des « titres de créance » émis par ces emprunteurs de calibre institutionnel se chiffrent à hauteur de 21,9 milliards en actifs chez PSP et à quelque 6,1 milliards chez AIMCo (ou Alberta Investment Management Corporation).

Établie à Edmonton, cette société d’État provinciale gère 160 milliards d’actifs provenant des régimes de retraite et des divers fonds de réserve du gouvernement de l’Alberta.

En s’associant à PSP, AIMCo pourra participer désormais aux investissements en titres de créance qui sont élaborés et gérés par la division de PSP spécialisée dans ce marché en Amérique du Nord et en Europe.

Démarrée en 2015, cette division de « Titres de créances » chez PSP regroupe maintenant une quarantaine de professionnels répartis entre son siège administratif de Montréal et ses bureaux de New York et Londres.

Les activités de ce groupe chez PSP se concentrent sur les placements dans les titres de créance (prêts, obligations, actions privilégiées, etc.) dans les marchés financiers privés et publics des deux côtés de l’Atlantique.

« Le groupe “Titres de créance” d’Investissements PSP est une plateforme bien établie obtenant d’excellents résultats. Nous sommes enthousiastes à l’idée de lancer cette initiative avec AIMCo afin de continuer de trouver des opportunités dans un environnement en évolution rapide », a commenté Deborah K. Orida, présidente et cheffe de la direction chez Investissements PSP.

Chez la société albertaine AIMCo, les activités du marché des titres de créance et de la dette privée sont partagées entre son siège social à Edmonton et ses bureaux de Toronto et de Londres.

De l’avis de son chef de la direction, Evan Siddall, « cette collaboration avec Investissements PSP fournira aux clients d’AIMCo l’opportunité de bénéficier de cette classe d’actifs attrayante dans un marché d’envergure internationale. »