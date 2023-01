Le transformateur laitier Agropur poursuit le recentrage de ses activités. Après avoir vendu ses yogourts IÖGO en décembre 2020, il a vendu en décembre une usine de fabrication de mélanges d’ingrédients laitiers et non laitiers au Wisconsin. Le prix de vente n’a pas été divulgué.

« Cette transaction nous permet à court terme de réduire la dette, et nous donne par conséquent une marge de manœuvre additionnelle pour réinvestir dans nos segments plus stratégiques », dit dans un courriel Mylène Dupéré, vice-présidente aux communications chez Agropur.

La coop vient de dévoiler le rapport de son dernier exercice financier.

Dans un contexte inflationniste, le transformateur laitier a enregistré des ventes record de 8,5 milliards au cours de son exercice 2022. Le bénéfice avant intérêt, impôt et amortissement (BAIIA) dépasse le demi-milliard, en hausse de 12,8 % en un an.

« Au cours des trois dernières années, Agropur a réussi un redressement hors du commun, soutient Mme Dupéré. Cette année, malgré l’ensemble des éléments extérieurs, dont l’inflation, nous sommes satisfaits des résultats. Nous sommes maintenant en bonne position financière pour affronter les défis à venir et croître de façon pérenne. »

La marge bénéficiaire brute, calculée en comparant le BAIIA au chiffre d’affaires, recule néanmoins, passant de 6,4 % en 2021 à 6,2 % en 2022. Cette même marge s’élevait à 7 % en 2016.

« La baisse de la marge en pourcentage en 2022 résulte essentiellement de la hausse importante des prix mondiaux des ingrédients et de la hausse du prix du fromage aux États-Unis, explique Mme Dupéré. Nos marges sont relativement fixes en dollars par livre aux États-Unis, ce qui a pour effet de diminuer la marge en %. »

L’excédent net s’élève à 127,2 millions pour l’exercice clos le 29 octobre dernier. L’an dernier, des gains découlant de ventes d’actifs avaient fait bondir l’excédent à 274 millions.

« Pour ce qui est de la rentabilité, il ne faut pas oublier que comme transformateur (coopératif en plus) ils sont un peu entre l’arbre et l’écorce, dit Pascal Thériault, directeur, chargé d’enseignement supérieur au Campus Macdonald de l’Université McGill. Il doit s’assurer de payer un prix minimum pour sa matière première (le lait) et de l’autre côté, l’élasticité des produits qu’il vend et la compétition font en sorte qu’il n’a pas beaucoup de place pour augmenter les prix vers le consommateur. »

L’amélioration de sa santé financière a incité la coopérative à verser une ristourne de 40 millions à ses membres, dont 10 millions au comptant et 30 millions sous la forme de parts de placement. Agropur annonce toutefois le rachat en février prochain de vieilles parts de placement d’un montant total de 30 millions.

Opération recentrage

Agropur avait acheté l’usine Main Street Ingredients de La Crosse, au Wisconsin, en décembre 2010 pour 73 millions. En 2014, elle avait procédé à un agrandissement de l’usine, qui s’étend maintenant sur 33 500 mètres carrés et emploie 320 personnes. Il s’agissait de la troisième usine d’importance d’Agropur aux États-Unis après celles de Jerome, en Idaho, et de Lake Norden, au Dakota du Sud. La vente de l’actif s’est réalisée à une valeur supérieure à la valeur comptable, indique Agropur. Le gain réalisé fera partie de ses résultats 2023.

L’usine de La Crosse fait la préparation de mélanges sur mesure et de la fabrication à forfait, clés en main.

Agropur se concentre dorénavant sur les ventes de produits laitiers aux services alimentaires comme les restaurants et hôtels, au secteur de la transformation et aux marques privées.

La vente d’activités jugées non stratégiques permet à la coopérative laitière de redresser sa situation financière qui était devenue chancelante en 2019-2020. Outre les yogourts vendus à Lactalis, Agropur s’est départi en 2021 de ses installations de Grand Rapids, au Michigan, et de ses activités de transport de lait en vrac au Québec.

Ces dispositions ont ainsi facilité le rachat d’une partie des parts privilégiées qui versaient de coûteux dividendes à ses détenteurs. L’autre partie des parts privilégiées a été convertie en dette à long terme, expliquent dans le rapport de la direction Émile Cordeau, chef de la direction, et Stéphane Tremblay, chef de la direction financière.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Émile Cordeau, PDG d'Agropur

La dette à long terme, qui était de 1,27 milliard en 2021, s’élève maintenant à 1,41 milliard. Au 29 octobre 2022, la moitié de la dette portait intérêt à taux variable. L’autre moitié étant fixée pour des échéances entre 2027 et 2029, précise Agropur.

L’impact de la hausse totale des taux directeurs à ce jour représente près de 30 millions d’impact sur une base annualisée. L’impact sur notre exercice 2022 a été moindre puisque les hausses progressives des taux ont été principalement entre les mois de mars et d’octobre. Mylène Dupéré, vice-présidente aux communications chez Agropur

« Si le service de la dette augmente, dit le professeur Thériault, il faut limiter les dépenses ailleurs. Ceci pourrait ralentir la suite de leur remise sur pied. »

« Agropur progresse vers ses objectifs financiers, ce qui est en soi une grande réussite. La dette demeure effectivement importante, mais en baisse », dit, pour sa part, Maurice Doyon, professeur titulaire à la faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval.

Le ratio dette totale/BAIIA s’est amélioré en 2022, passant de 3,3 à 3,1 fois. Agropur se fixe comme objectif de faire descendre le ratio sous la barre de 3.

La vente du siège social n’a pas eu lieu Agropur ne donnera pas suite à l’offre qui lui avait été présentée l’an dernier pour acquérir son luxueux siège social de 100 millions, inauguré en 2016. « Cette offre n’a pas donné les résultats escomptés, dit Mme Dupéré, porte-parole d’Agropur. Ainsi, les pourparlers avec l’acheteur ont cessé. Nous poursuivons nos démarches afin de trouver une solution optimale pour les espaces excédentaires. » Le transformateur laitier avait préalablement remis sur le marché de la location des locaux de son immeuble de 29 000 mètres carrés situé au 4600, boulevard Armand-Frappier, dans l’arrondissement Saint-Hubert à Longueuil.