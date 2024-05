Québec annonce 10 millions pour Énergir chaleur et climatisation urbaines

Le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière de près de 10 millions à Énergir chaleur et climatisation urbaines (ÉCCU) pour un projet de récupération et de valorisation de la chaleur qui, selon le gouvernement, réduira les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 10 000 tonnes au centre-ville de Montréal.

Stéphane Blais La Presse Canadienne

Le ministre de l’Environnement Benoit Charette a profité de son passage au Sommet Climat Montréal pour annoncer l’aide financière de 9 996 606 $ à ÉCCU.

Cette filiale d’Énergir, qui est située au centre-ville de Montréal, installera deux chaudières électriques et un système de récupération et de valorisation de la chaleur.

ÉCCU exploite la centrale thermique de Montréal et alimente en chauffage et en climatisation plus du tiers du centre-ville.

Dans un communiqué, le cabinet du ministre de l’Environnement a indiqué que l’installation des « deux chaudières électriques produisant de l’eau chaude et de la vapeur à partir de source d’énergie renouvelable permettra à l’entreprise d’optimiser sa consommation d’énergie ».

Selon le gouvernement, c’est près de 2 millions de mètres carrés d’immeubles du centre-ville qui sont alimentés par le réseau

« En conservant ses installations au gaz naturel, ÉCCU pourra s’effacer de la demande en hydroélectricité en période de pointe en maintenant l’utilisation de ses opérations au gaz naturel », peut-on lire dans le communiqué.