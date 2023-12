François-Philippe Champagne et Peter Carlsson – l’un des cofondateurs de Northvolt – n’étaient pas destinés à se rencontrer. En mars 2022, le ministre était en vacances, tandis que l’homme d’affaires planifiait un séjour à New York pour rencontrer des investisseurs. Leurs plans seront chamboulés par un appel téléphonique.

« Comme on dit en bon français, ça a commencé avec un cold call, raconte M. Champagne, en entrevue avec La Presse. On ne se connaissait pas. J’avais juste son numéro de téléphone. Je lui ai dit : ‟ça serait intéressant de se parler, j’ai vu ce que tu veux faire, cela me semble intéressant”. »

Il prend connaissance des ambitions nord-américaines de Northvolt par l’entremise d’un article du Financial Times dont la publication remonte à décembre 2021. Le portrait présente la jeune pousse comme le premier fabricant européen de cellules de batteries – la dernière étape avant l’assemblage des batteries. Ses investisseurs sont bien connus : Volkswagen, BMW et Volvo, pour ne nommer que ceux-là. Un élément pique particulièrement la curiosité du ministre : l’entreprise, qui ambitionne de concurrencer des géants comme Panasonic (Japon), CATL (Chine) et LG (Corée du Sud), veut s’installer en Amérique du Nord.

Ce « n’est pas tout le monde qui se lève le matin en pensant au Canada », aime dire le ministre. Northvolt est un bon exemple. M. Champagne décide de tenter le coup. Pour joindre M. Carlsson, il se tourne vers une connaissance : l’homme d’affaires suédois Marcus Wallenberg. Âgé de 67 ans, ce dernier est bien connu dans ce pays scandinave. Il siège à pas moins de neuf conseils d’administration. Il est notamment à la tête de celui du constructeur automobile suédois Saab.

Une cellule de batterie, qu’est-ce que c’est ? La batterie lithium-ion que l’on retrouve dans une voiture est en quelque sorte un assemblage d’unités de batterie individuelles, les cellules. Elles sont branchées en série par un circuit électronique. Le nombre et la taille de chaque cellule permettent de déterminer la quantité d’électricité qu’une batterie pour véhicule électrique est en mesure de stocker.

Les deux hommes se connaissent bien. Avant de faire le saut en politique fédérale, en 2015, M. Champagne a passé deux décennies dans le secteur privé, un parcours qui l’a notamment mené en Italie, en Suisse et au Royaume-Uni. Leurs chemins se sont notamment croisés chez la multinationale suisse ABB, où le ministre a été vice-président et avocat principal entre 1999 et 2007. La famille Wallenberg a toujours été parmi les principaux actionnaires.

À ce moment, Northvolt s’affaire à dresser une liste de 70 sites potentiels aux États-Unis pour déterminer où elle installera sa méga-usine. Le Canada part de loin et n’est pas encore considéré sérieusement. M. Champagne pique néanmoins la curiosité de son interlocuteur et les deux hommes conviennent d’un moment pour faire connaissance en personne.

M. Carlsson, qui devait se rendre aux États-Unis, effectue un détour par Montréal, où il s’arrête au Fairmont Le Reine Elizabeth. La discussion entre les deux hommes se déroulera au Rosélys, restaurant principal du chic hôtel du centre-ville, le 6 mars 2022. Une rencontre de quelques heures.

« Il [Peter Carlsson] s’en allait rencontrer des investisseurs de Goldman Sachs à New York, raconte M. Champagne. Moi, j’étais en vacances. On a chacun convenu de changer nos plans. J’ai convaincu ma conjointe de me laisser quitter mes vacances pour aller souper au Reine Elizabeth un dimanche. Je me suis assuré que l’on ait un bon service. C’est vraiment comme cela que tout a commencé. »

M. Champagne ne se souvient plus exactement du nombre de convives, mais les deux hommes ne sont pas seuls autour de la table. Au menu, du poisson et du vin. L’objectif du ministre : convaincre deux ex-protégés d’Elon Musk chez Tesla au début des années 2010 d’élargir leurs horizons et de ne pas envisager un retour aux États-Unis par automatisme.

Ce n’était pas intuitif pour eux. Les gens, quand ils songent à venir en Amérique du Nord, ils pensent par défaut aux États-Unis. Notre travail, souvent, c’est de leur faire découvrir ce que l’on a au nord de la frontière. François-Philippe Champagne, ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

Le ministre réussit notamment à faire valoir que c’est le Québec, avec son électricité renouvelable, qui est l’endroit pour « bâtir la batterie la plus verte au monde ». Un handicap de taille arrive cependant dans le décor : l’Inflation Reduction Act (IRA), cette loi de l’administration Biden promulguée le 16 août 2022. Elle est dotée d’une enveloppe de 370 milliards US pour appuyer des projets visant à lutter contre les changements climatiques, comme ceux du créneau des batteries pour véhicules électriques.

« Ç’a été un catalyseur, c’est clair, souligne Paolo Cerruti, cofondateur de l’entreprise et président-directeur général de Northvolt Amérique du Nord, dans une entrevue en français. C’était un grand marché à prendre et nos concurrents étaient déjà en train de placer leurs pièces sur l’échiquier. La vitesse d’exécution était un élément essentiel. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le président de Northvolt Amérique du Nord, Paolo Cerruti

Le gouvernement Trudeau a fini par riposter à l’offensive américaine, mais en sélectionnant ses projets au lieu d’offrir de l’aide à pratiquement toutes les entreprises. Trois complexes finiront par en bénéficier ici : Volkswagen (Ontario), Stellantis (Ontario) et Northvolt (Québec).

Dans les mois qui suivent la rencontre entre MM. Champagne et Carlsson, Northvolt poursuit son évaluation des sites potentiels aux États-Unis. La liste se rétrécit au fur et à mesure que les mois passent. Entre-temps, M. Cerruti arrive dans le décor. C’est à lui que le conseil d’administration de l’entreprise confie le mandat de mener à bien la percée nord-américaine de l’entreprise.

Signe du sérieux de la démarche, M. Cerruti est prêt à venir s’installer de ce côté-ci de l’Atlantique pour accomplir son mandat. Il ignore encore que c’est au Québec qu’il déménagera.