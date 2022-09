« Lors d’une période d’ambiguïté professionnelle, la collecte de renseignements est exigeante et peut vous entraîner dans un tourbillon d’émotions. Afin de réduire ce sentiment de malaise, les stratégies utilisées, conscientes ou non, varient en fonction de votre personnalité », écrit la chroniqueuse.

La vision tunnel et l’idéalisation de carrière

Lors d’un choix de carrière, la prise d’information fait partie des étapes essentielles. Seulement, sans vous en apercevoir, vous pourriez idéaliser un métier en vous représentant uniquement ses aspects positifs. Ce biais, appelé vision tunnel, pourrait vous amener à vivre dans votre parcours professionnel d’importantes frustrations et déceptions.

Si vous avez déjà vécu un sentiment d’incertitude professionnelle, vous savez qu’il s’agit d’une position terriblement inconfortable. Que vous soyez sur le point d’effectuer un virage dans votre parcours ou que vous en soyez à votre premier choix de carrière, les décisions en cause comptent parmi les plus complexes à prendre. Bien qu’une forte majorité des parcours professionnels soient parsemés de ces moments de questionnements et représentent la norme dans notre société actuelle, votre prise de décision n’en est malheureusement pas simplifiée.

Lors d’une période d’ambiguïté professionnelle, la collecte de renseignements est exigeante et peut vous entraîner dans un tourbillon d’émotions. Afin de réduire ce sentiment de malaise, les stratégies utilisées, conscientes ou non, varient en fonction de votre personnalité.

En psychologie, le phénomène de la vision tunnel est un biais cognitif se caractérisant par une attention sélective lors de la prise d’information. Une sélection inconsciente s’effectue en fonction de l’idée initiale que l’on cherche à valider. Parfois perçue par votre entourage comme une tendance à envisager une idée avec un fort optimisme, votre vision est cependant probablement biaisée.

La sélection d’information lors d’un choix de carrière

Le biais de la vision tunnel dans le cadre de votre choix de carrière altère la perception que vous avez du métier ou de votre futur environnement de travail. Sans vous en rendre compte, il est possible qu’une idéalisation se construise au moment de la récolte d’information et ensuite, lors de votre prise de décision de carrière. Il est alors facile de vous créer une vision romancée de l’emploi visé.

Par exemple, passionné de jeux vidéo, vous pourriez envisager de vous lancer dans une carrière de programmeur de jeux en omettant de considérer les défis réels et les capacités exigées. Ou encore, attiré par les produits inspirants offerts par une petite entreprise, vous pourriez vous convaincre que vous appréciez les tâches sans déterminer préalablement si le rôle vous intéresse véritablement.

Généralement, c’est en cours de formation ou une fois sur le terrain que la réalité nous rattrape et provoque une surprise ou un sentiment de désillusion.

Prendre conscience de votre biais

Certains indices vous aideront à prendre conscience que votre décision de carrière est influencée par le biais de la vision tunnel.

Ce type de biais a tendance à se répéter, il est donc probable que vous l’ayez déjà expérimenté lors de décisions importantes comme le choix de votre logement, d’un programme scolaire ou même de vos relations. Dès le début de votre réflexion, vous pourriez avoir eu tendance à vous sentir fortement convaincu. L’idéalisation commence fréquemment par un rapide et fort enthousiasme, presque démesuré, suivi d’une déception.

Vous devriez avoir la puce à l’oreille si vous évitez toutes les conversations concernant votre choix et que vous ressentez un agacement ou écartez rapidement du revers de la main l’opinion des personnes qui soulèvent les points négatifs.

Également, il peut être naturel pour vous d’envisager plus aisément les caractéristiques positives d’un emploi ou d’un environnement de travail. Cependant, si vous n’êtes pas en mesure de déterminer les défis ou les obstacles qui pourraient se présenter dans le parcours, cela peut être le signe d’une attention sélective lors de la prise d’information.

Tester son choix

Revisiter un choix afin d’effectuer une prise de décision éclairée est sain et implique différents types d’actions.

Confrontez vos idées en vous faisant l’avocat du diable, en nommant volontairement tous les aspects négatifs du choix de carrière. Cette posture vous assure d’évaluer les deux côtés de la médaille. Mettez en relation les exigences, le contexte, les capacités requises impliquées dans l’emploi considéré. Demandez à votre entourage de tester vos connaissances sur le métier choisi et même de jouer les rabat-joie afin de couvrir toute la réalité du métier.

La prise d’information auprès de sources variées et concrètes facilite un choix réaliste. Rencontrez des personnes vivant la réalité professionnelle visée, visitez le milieu de travail ou le centre de formation afin d’éviter bon nombre de déceptions. L’utilisation de plateformes en ligne ou de votre réseau de contacts facilitera la collecte d’informations concrètes.

Idéalisation ou optimisme ?

Une sélection positive effectuée durant votre prise de décision n’est cependant pas nécessairement signe d’un manque de réalisme de votre option de carrière. Une nuance importante est ici à faire entre idéalisation et optimisme. Une décision de carrière nuancée repose sur une grande dose d’espoir, mais également de réalisme.

L’optimisme demeure important durant votre parcours professionnel, vous maintient mobilisé et vous permet de surmonter les craintes liées aux choix et aux changements. Aussi, il facilite le maintien de la motivation lors des moments plus difficiles.