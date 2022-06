C’est à une inauguration en grande pompe qu’a eue droit mardi matin la toute nouvelle chaîne de soudure entièrement robotisée que vient d’implanter le Groupe ADF de Terrebonne, alors que quelque 200 employés de l’entreprise ont cessé toutes leurs activités pour se regrouper autour de ce colosse industriel afin d’en étudier tous les rouages et toutes les prouesses manufacturières.

Imaginez une structure qui fait 275 pieds de long, 50 pieds de large et 19 pieds de hauteur, équipée d’un robot manutentionnaire à l’extrémité, de deux immenses têtes de soudure articulées de chaque côté, qui sont couplées au sol à des systèmes de retournement capables de faire virer de bord des pièces d’acier de 6000 kg.

Ces systèmes de retournement remplacent les ponts roulants qui transportent traditionnellement les lourdes pièces avec des chaînes accrochées au plafond.

Voilà à quoi ressemble la chaîne de soudure robotisée que vient de fabriquer l’entreprise autrichienne Zeman pour le Groupe ADF, un équipement de pointe fait sur mesure et le plus gros jamais conçu par le groupe autrichien, la plus grosse chaîne de soudure robotisée au monde.

Le Groupe ADF est spécialisé dans la conception, la fabrication et l’installation de superstructures en acier comportant un haut niveau de complexité architecturale. L’entreprise a pris la décision stratégique il y a deux ans d’automatiser une partie de sa production pour optimiser ses capacités de production.

Le Groupe ADF a notamment fabriqué et installé l’antenne de 450 pieds de la tour One World Trade Center à New York, tout comme la structure en acier du Centre Vidéotron à Québec.

« Ce n’est pas seulement la pénurie de main-d’œuvre qui nous a poussés à investir pour implanter cette ligne de soudure robotisée. On le fait pour augmenter nos capacités de production, pour nous permettre d’aller chercher d’autres contrats et d’augmenter notre carnet de commandes », résume James Paschini, directeur général de la production du Groupe ADF.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Inauguration de la chaîne de production robotisée chez Groupe ADF de Terrebonne

James est le fils de Jean Paschini, président du conseil et chef de la direction du Groupe ADF, et lui-même le fils du fondateur Giacomo Paschini, qui a lancé Au Dragon Forgé (ADF) en 1956, à Laval. Neuf membres des deuxième et troisième générations de la famille Paschini travaillent à l’usine qui emploie près de 400 personnes.

Preuve que la nouvelle chaîne robotisée ne réglera pas tous les problèmes de main-d’œuvre du Groupe, une large banderole portant l’inscription traditionnelle « Nous embauchons » trône encore et toujours sur la devanture de l’usine.

On prévoit embaucher 100 nouveaux employés cette année. Jean Paschini, PDG du Groupe ADF

« Mais notre ligne robotisée va nous permettre de réaliser des pièces simples en six fois moins de temps qu’une équipe, ce qui nous permet de libérer ces employés pour réaliser des pièces plus complexes à valeur ajoutée », précise James Paschini.

Investir dans l’avenir

Le Groupe ADF a investi 31,5 millions pour automatiser une partie de sa production et optimiser la numérisation de ses activités. L’entreprise a obtenu un prêt de 12,3 millions d’Investissement Québec et un autre prêt de 7,7 millions avec congé d’intérêts du Fonds de développement économique.

En plus de la chaîne de soudure robotisée, ADF a fait l’acquisition de quatre robots mobiles COHO pour réaliser des soudures à gros volumes qui peuvent se déplacer dans l’usine de 600 000 pieds carrés plutôt que de déplacer les pièces d’acier de plusieurs tonnes.

Jules Beauséjour, directeur de la robotisation du Groupe ADF, explique que ces robots vont eux aussi réaliser des tâches répétitives qui vont libérer les travailleurs spécialisés de l’usine pour qu’ils puissent accomplir des opérations plus complexes.

Ç’a été un travail de planification de deux ans qui a mobilisé toutes les équipes de l’usine, même nos gens de bureau. On ne cesse pas pour autant la formation. Chaque année, on forme à l’interne une quinzaine de personnes avec deux employés d’expérience qui ne font que ça. James Paschini, directeur général de la production du Groupe ADF

La nouvelle chaîne robotisée a terminé sa phase de rodage et a entrepris la production, mais elle sera opérationnelle de façon optimale d’ici trois à quatre mois, estiment les dirigeants d’ADF.

La chaîne a fabriqué des pièces pour le nouveau terminal de l’aéroport de Los Angeles et d’autres composantes d’un projet que le Groupe ADF termine à New York. Le Groupe ADF a un carnet de commandes bien rempli, avec notamment des contrats pour deux nouvelles usines de batteries pour véhicules électriques qui vont être construites au Michigan.

« On pense éventuellement implanter les mêmes machines à notre usine du Montana, où là aussi, on veut augmenter nos capacités de production », évalue le PDG, Jean Paschini.

Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, qui participait mardi matin à l’inauguration de la nouvelle chaîne de soudure robotisée, dans sa circonscription de Terrebonne, s’est évidemment réjoui de cet investissement structurant.

« En 2019, les entreprises québécoises investissaient 44 % moins que les entreprises ontariennes en nouveaux équipements par travailleur. Depuis deux ans, on a haussé le rythme, mais il faut poursuivre dans cette voie pour réduire nos écarts de productivité », a-t-il une fois encore martelé.