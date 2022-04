RAV4 hybride

Un câble corrodé à 6800 $ fait pester

L’un des véhicules les plus populaires et réputés pour leur fiabilité, le Toyota RAV4 hybride, exaspère et inquiète bien des propriétaires. Un câblage haute tension se corrode gravement sur des modèles de moins de trois ans. Coût de la réparation : plus de 6500 $.